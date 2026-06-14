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इस गाने को गाने के लिए मन्ना डे को मिली थी रिश्वत, जब गाया तो ला दिए थे तूफान

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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मन्ना डे एक पॉपुलर सिंगर थे और उन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने गाए हैं। अब आज हम आपको उनके एक गाने का ऐसा दिलचस्प किस्सा बताते हैं जिसे कम ही लोग जानते हैं।

इस गाने को गाने के लिए मन्ना डे को मिली थी रिश्वत, जब गाया तो ला दिए थे तूफान

मन्ना डे एक ऐसे सिंगर थे जो जब गाते थे तो उनकी आवाज सीधा दिल को छू जाती थी। उन्होंने अपने करियर में हर तरह के गाने गाए हैं और कई स्टार्स को अपनी आवाज दी है। अब हम आपको उनके एक ऐसे गाने के बारे में बताते हैं जिसे गाने से पहले उन्हें एक रिश्वत दी गई थी और वो रिश्वत भी काफी अलग थी जिसका किसी ने कभी सोचा नहीं होगा।

कौनसा था वो गाना

जिस फिल्म के गाने की हम बात कर रहे हैं वह है 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया की। इस फिल्म को अमेय चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया था और इसमें म्यूजिक मदन मोहन ने दिया था। अब जिस गाने का यहां डिस्कशन हो रहा है वो है कौन आया मेरे मन के द्वारे। इस गाने को अनूप कुमार पर फिल्माया था।

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इसके लिए उन्हें एक ऐसा सिंगर चाहिए था जो उस गाने को अच्छे से समझ सके। अब मदन मोहन ने मन्ना डे को इस गाने का ऑफर दिया।

मन्ना डे से ही क्यों गाना गवाना चाहते थे

मदन मोहन ने इस गाने को शास्त्रीय राग के हिसाब से बनाया था और कहा जाता है कि शास्त्रीय राग पर बने गानें मन्ना डे से बेहतर कोई नहीं गाता था। इसी वजह से मदन मोहन ने मन्ना डे को ही गाने के लिए कहा।

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क्या दी थी मन्ना डे को रिश्वत

मदन मोहन ने फिर मन्ना डे को पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। मन्ना डे ने कहा कुछ नहीं। मदन मोहन ने फिर उन्हें अपने घर बुलाया और कहा कि मटन भिंडी खिलाता हूं आपको। मदन मोहन खाना बहुत अच्छा बनाते थे इसलिए इस बात को सुनकर मन्ना डे उनके घर चले गए।

मदन मोहन ने फिर चली अपनी प्यारी चाल

जब मन्ना डे वहां पहुंचे तो मदन मोहन ने उन्हें भिंडी मटन खिलाया। खाने के बाद मदन मोहन ने उन्हें फिर गाने की धुन सुनाई और कहा कि आपको ये गाना है। मन्ना डे ने उन्हें हां कहा और इसके बाद तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया था। यह गाना सुपरहिट था और आज भी लोगों के दिलों में बसा है।

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मन्ना डे के अवॉर्ड्स

मन्ना डे की आवाज का जादू आप इसी से जान लीजिए कि उन्हें अपने करियर में ना जाने कितने अवॉर्ड्स मिले हैं जिनमें से कुछ बड़े अवॉर्ड्स हैं 1971 में मिला पद्म श्री, 2005 में मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्ड, 2012 में पद्म विभूषण और 3 बार नेशनल अवॉर्ड्स।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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