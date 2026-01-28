प्रोड्यूसर को गंदी लगती थी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो-हीरोइन की शक्ल, महेश भट्ट ने कर दी थी भविष्यवाणी

संक्षेप: 1990 में एक फिल्म आई थी जिसके ब्लॉकबस्टर म्यूजिक की भविष्यवाणी महेश भट्ट ने रिलीज से पहले कर दी थी। बाद में म्यूजिक के साथ फिल्म की कहानी भी जबरदस्त हिट हुई। आज भी उन गानों को पसंद किया जाता है।

1990 में आई एक फिल्म ने उस समय का बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया था। नए जोड़ी की इस पहली फिल्म ने कमाई के साथ ऑडियंस के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दी थी। म्यूजिक तो इतना बड़ा हिट था कि करीब 35 साल बाद भी इस फिल्म के रोमांटिक गाने गुनगुनाए जाते हैं। रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म की अपनी एक जगह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुलशन कुमार पहले इसका म्यूजिक अगल से अपनी एल्बम में निकालना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें फिल्म के हीरो-हीरोइन की शक्ल भी पसंद नहीं थी। वो फिल्म थी 1990 में आई राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की आशिकी। इस फिल्म की महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उनकी ही भविष्यवाणी के बाद ये फिल्म म्यूजिक के साथ रिलीज की गई।

फिल्म के गानों को लेकर महेश भट्ट ने की थी ये भविष्यवाणी गीतकार समीर अनजान ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था। फिल्म आशिकी के सुपरहित गीत के लिरिक्स समीर ने ही लिखे थे और म्यूजिक था 90 के दशक की हिट जोड़ी नदीम श्रवण का। गीतकार ने बताया कि गुलशन कुमार फिल्म आशिकी के म्यूजिक से खुश नहीं थे। इसलिए वो ये म्यूजिक एल्बम फिल्म के साथ रिलीज नहीं करना चाहते थे। लेकिन बाद में महेश भट्ट ने फिल्म आशिकी को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसके बाद गुलशन कुमार भी मान गए। हालांकि, प्रोड्यूसर को एक्टर राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की शक्ल पसंद नहीं थी। इसके लिए डायरेक्टर ने दोनों एक्टर्स के चेहरे को ही इस तरह से छुपा दिया था।

ब्लॉकबस्टर थी फिल्म और गाने समीर अनजान ने बताया कि महेश भट्ट ने गुलशन कुमार से कहा, ‘देखो गुलशन ये सवाल इस म्यूजिक का नहीं है। जो तुम्हारी कंपनी टी सीरीज तुमने नाम रखा है ना इस म्यूजिक कंपनी का सबसे बड़ा एल्बम होगा। सदियों तक लोग याद रखेंगे कि यार गुलशन कुमार ने एक पिक्चर की थी आशिकी तो तुम ये गलती करो मत। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलिए पापा जी अगर आप इतने कन्विंस हैं तो ठीक है। मगर एक प्रॉब्लम और है। बोले वो क्या है?