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गुलशन कुमार ने समीर को इस गाने के लिए दी थी कसम, फोक सॉन्ग से बना गोविंदा के करियर का सबसे हिट गाना

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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टी-सीरीज के मालिक रहे गुलशन कुमार ने गीतकार समीर को कसम दे कर सुनाया था ये यूपी का फोक सॉन्ग। उसी से बना गोविंदा के करियर का सबसे हिट गाना। आज भी डांस करते हैं लोग।

गुलशन कुमार ने समीर को इस गाने के लिए दी थी कसम, फोक सॉन्ग से बना गोविंदा के करियर का सबसे हिट गाना

1998 में गोविंदा, रवीना टंडन और कादर खान स्टारर फिल्म दूल्हे राजा आई थी। इस फिल्म की कहानी ढाबा मालिक राजा और सेठ केके सिंघानिया के बीच के विवाद पर बेस्ड थी। दुल्हे राजा उस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हुई। फिल्म की कहानी और कॉमेडी ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। फिल्म के गानों ने भी अलग जगह बनाई। उस साल हिट हुए गानों की लिस्ट में एक गोविंदा और रवीना टंडन पर फिल्माया गाना ‘अंखियों से गोली मारे’ भी था। लेकिन इस गाने को बनने का एक अलग किस्सा है।

गुलशन कुमार गांव से ढूंढ कर लाए थे ये गाना

फिल्म दूल्हे राजा के गाने ‘अंखियों से गोली मारे’ को गीतकार समीर अनजान ने लिखा था। लेकिन असल में ये गाना टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ढूंढ कर लाए थे। समीर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक दिन गुलशन कुमार के घर गए थे। समीर, गुलशन कुमार को पापा जी कहकर बुलाते थे। समीर ने बताया कि जब वो उनके घर पहुंचे तो गुलशन कुमार ने उन्हें बताया कि वो छपरा, बरेली घूम कर आ रहे हैं और वहां से एक कमाल का गाना लाए हैं।

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पहले दी कसम फिर सुनाया गाना

समीर ने आगे बताया कि पापा जी कान के पक्के इंसान थे। वो मुखड़े की पहली लाइन सुनकर बता दिया करते थे कि ये गाना हिट होगा या फ्लॉप। गीतकार ने आगे बताया कि पापा जी यानी गुलशन कुमार उन्हें अपने बेडरूम के कोने में लेकर गए जैसे कोई बेशकीमती चीज देनी हो। गुलशन कुमार ने पहले समीर से कसम खाने के लिए कहा कि ओव ये गाने किसी और म्यूजिक कंपनी वीनस, टिप्स को नहीं देंगे। जब समीर ने कसम खाई कि वो ये गाना सिर्फ उनकी कंपनी टी सीरीज को ही देंगे तब गुलशन कुमार ने वो गाना सुनाया। वो गीत था ‘जब से सिपाही से भईल हवालदार कि नथुनिए से गोली मारे’। ये यूपी का फोक सॉन्ग था। ये गाना सुनाने के बाद गुलशन कुमार ने इसके हिंदी वर्जन तैयार करने को कहा।

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ऐसे बना ये गाना

गाने को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर्स आनंद-मिलिंद की जोड़ी के साथ बैठक हुई।ये गाना गोविंदा पर फिल्माया जाना था उनकी उस समय की फिल्म दूल्हे राजा के लिए। समीर ने बताया कि पहले इस गाने को देसी अंदाज में ही बनाया गया। पुराने स्टाइल में। लेकिन गोविंदा की एनर्जी के आगे वो जैम नहीं रहा था। फिर म्यूजिक कंपोजर मिलिंद ने कहा कि इसे मॉडर्न वर्जन दिया जाना चाहिए। फिर बना ‘अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल कि अंखियों से गोली मारे’। इसमें एक और किस्सा है कि म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी पहले ये गाना अल्ताफ राजा से गवाना चाहती थी। लेकिन उन्होंने पैसों की मांग कर दी और ये गाना चला गया सोनू निगम और जसपिंदर नरूला के पास। ऐसे बना अंखियों से गोली मारे गाना।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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