जब लता मंगेशकर को लगा किशोर कुमार कर रहे उनका पीछा, कर दी थी फिर शिकायत और…
किशोर कुमार जब नए आए थे उस वक्त तक लता मंगेशकर फेमस थीं। लेकिन फिर एक ऐसा किस्सा हुआ जब लता मंगेशकर को लगा कि किशोर कुमार उनका पीछा कर रहे हैं।
लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने साथ में कई हिट गाने दिए हैं। दोनों ही सिंगर्स ऐसे थे जिनकी आवाज को हर म्यूजिक डायरेक्टर अपने गाने में लेना चाहता था। अब आपको लता मंगेशकर और किशोर कुमार का एक ऐसा किस्सा बताते हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह बात है तब कि जब किशोर कुमार म्यूजिक इंडस्ट्री में नए आए थे। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि लता को लगा कि किशोर उनका पीछा कर रहे हैं।
अपनी बुक में किया था लता ने खुलासा
लता ने अपनी बुक लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस में इस बारे में बताया। इस बुक को डॉक्यूमेंट्री मेकर और ऑथर नसरीन मुन्नी कबीर ने लिखा था। लता ने इसमें बताया था कि कैसे किशोर कुमार से वह तब मिली थीं पहली बार जब वह बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में जा रही थीं। इतना ही नहीं लता को ऐसा क्यों लगा था कि किशोर उनका पीछा कर रहे हैं।
जब ट्रेन में पहली बार किशोर कुमार को देखा
लता ने बुक में बताया था, ‘मैंने ग्रांट रोड से मलाड के लिए ट्रेन ली थी और एक दिन किशोर दा अगले स्टॉप पर आ गए। मुझे लगा मैंने कहीं तो देखा है इन्हें और सोचती रही कि पता नहीं कौन है। हम दोनों फिर मलाड में उतर गए। बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो स्टेशन से काफी दूर था और मैंने फिर सोचा टांगा लेकर जाती हूं। तभी किशोर दा ने भी रिक्शा ले लिया।’
लता को लगा किशोर कर रहे पीछा
लता को फिर लगा कि किशोर उनका पीछा कर रहे हैं और फिर स्टूडियो जाकर म्यूजिक कंपोजर खेमचंद प्रकाश से शिकायत की। लता ने बताया था, जैसे ही मैं स्टूडियो पहुंची, किशोर दा भी आ गए। मैंने खुद से सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। यह इंसान मेरा पीछा कर रहा है। मैंने फिर खेमचंद जी को कहा, अंकल देखो ये कौन है, ये मेरा पीछा कर रहा है।
ऐसे हुई फिर गलतफहमी दूर
खेमचंद ने फिर लता की कन्फ्यूजन को दूर किया। पहले तो वह हंसे और फिर कहा अरे ये तो किशर कुमार है, अशोक कुमार के भाई। उस दिन फिर हमने साथ में पहला गाना गाया ये कौन आया रे करके सोलह श्रृंगार।
लता और किशोर के हिट गानें
दोनों ने फिर साथ में कई हिट गाने गाए हैं जैसे गाता रहे मेरा दिल, कोरा कागज था ये दिल मेरा, हम दोनों दो प्रेम, तेरे बिना जिंदगी से, देखा एक ख्वाब।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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