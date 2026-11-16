66 साल पहले रेडियो पर हुई थी बड़ी चूक, लता जी के इस गाने की जगह गलती से बैन हो गया था ये सुपरहिट सॉन्ग
66 साल पहले रेडियो ने लता जी के एक गाने को बैन किया था, लेकिन उसकी जगल गलती से दूसरा गाना बैन कर दिया गया। वहीं, सालों तक लता जी का गाना रेडियो प बजता रहा।
बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो अपने गानों की वजह से आज भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं। लता ने अपने करियर में कई आईकॉनिक सॉन्ग दिए हैं। इंडस्ट्री में उनके गानों के साथ-साथ उनके जुड़े कई किस्से भी काफी मशहूर हैं। उनसे एक जुड़ा एक ऐसा किस्सा है, जिसे शायद कम लोग ही जानते होंगे। 66 साल पहले रेडियो ने लता जी के एक गाने को बैन किया था, लेकिन उसकी जगल गलती से दूसरा गाना बैन कर दिया गया। वहीं, सालों तक लता जी का गाना रेडियो प बजता रहा। आएइ जानते हैं कौन से हैं वो दो गाने?
इस फिल्म का था वो गाना
यह किस्सा साल 1960 की फिल्म 'दिल अपना और प्रीत पराई' के मशहूर गाने 'अजीब दास्तां है ये' और 'शीशा ए दिल इतना ना उछालो' से जुड़ा है। दरअसल, लता मंगेशकर ने इन दोनों गानों को अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म में मीना कुमारी, राज कुमार, नादिरा, शम्मी और हेलेन जैसे कलाकार लीड रोल में थे। फिल्म काफी हिट रही थी। फिल्म के गानों को भी सभी गानों को पसंद किया गया था, सिवाए 'शीशा ए दिल इतना ना उछालो' के। ये गाना उस दौर में काफी विवादों में रहा। बात यहां तक पहुंच गई थी कि 66 साल पहले इस गाने को बैन करने तक की मांग उठी थी।
इस गाने को बैन करने की उठी थी मांग
अब हुआ यूं था कि 66 साल पहले आई फिल्म 'दिल अपना और प्रीत पराई' के दो गानों को 'स्वर कोकिला' लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। मगर एक गाना विवादों में छा गया। ये गाना था 'शीशा ए दिल इतना ना उछालो'। ये गाना मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। गाने में वो समंदर किनारे सहेलियों के साथ मस्ती करते हुए दिखी थीं, लेकिन सफलता से पहले इस पर बवाल मचा। गाने के बोल रेडियो सेंसर बोर्ड को आपत्तिजनक लगे, जिसके चलते इस गाने को बैन कर दिया गया।
रेडियो से हुई थी बड़ी चूक
बता दें कि उस दौर में जब किसी गाने को बैन किया जाता था, तब रेडियो में 'अस्वीकृत' का लेबल लगा दिया जाता था। ताकि रेडियो जॉकी उस गाने को न बजा सकें। लेकिन यहीं पर एक बड़ी चूक हो गई थी। गलती से एक क्लर्क ने उस लेबल को लता मंगेशकर के कल्ट गाने 'अजीब दास्तां है ये' पर लगा दिया। इसी वजह से 'शीशा ए दिल इतना ना उछालो' की जगह 'अजीब दास्तां है ये' गाना बैन हो गया था। वहीं, सालों तक बैन गाना यानी 'शीशा ए दिल इतना ना उछालो' बजता रहा। बाद में जब बड़े अधिकारियों को इस गलती का पता चला तो उन्होंने इसे सुधारा, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि यह घर-घर में चर्चित गाना बन गया था।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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