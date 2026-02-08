जब कपिल शर्मा को इस बड़ी हस्ती ने फोन पर कही थी ये खास बात, गिफ्ट में दी कीमती चीज, जानिए

जब कपिल शर्मा को इस बड़ी हस्ती ने फोन पर कही थी ये खास बात, गिफ्ट में दी कीमती चीज, जानिए
कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को एक बार इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पर्सनालिटी ने फोन कर कही थी ये खास बात। गिफ्ट में मिली थी कीमती चीज। लेकिन इस शख्स को कभी अपने शो का हिस्सा नहीं बना पाए कपिल शर्मा।
कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा के शो पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तमाम बड़े गेस्ट आए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, खेल जगत से रोहित शर्मा, युवराज सिंह समेत। लेकिन कपिल जिस शख्सियत के फैन थे उन्हें कभी अपने शो पर नहीं ला पाए। लेकिन उनसे मिले सरप्राइज को कॉमेडी के किंग कपिल कभी नहीं भूल पाए। वो खास शख्स थी लता मंगेशकर। कपिल कॉमेडी के साथ सिंगिंग भी पसंद करते हैं और अपने कई शोज में उन्होंने गाना भी गाया। और वो खुद लता मंगेशकर के बड़े मुरीद रहे हैं। उन्होंने अपने एक शो के दौरान लता मंगेशकर से बातचीत और मुलाकात का किस्सा शेयर किया था।
शोक जताने के लिए किया था कपिल को फोन
कपिल शर्मा ने अपने एक एपिसोड में लता मंगेशकर के बारे में बात करते हुए बताया कि एक बार उनके शो के सेट को आग लग गई थी। वो बहुत परेशान थे और कही खुद से गाड़ी चलाकर जा रहे थे। तभी लैंडलाइन वाले नंबर से उनका फोन बजा। कपिल ने बताया कि उन्होंने गाड़ी साइड लगाई और फोन पर बात करने लगे। उन्होंने पूछा कौन तो सामने से आवाज आई ‘मैं लता मंगेशकर बोल रही हैं’। ये सुनते ही कपिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने स्वर कोकिला से कहा कि अगर उनके पिता जिंदा होते तो ये जानकर बहुत खुश होते। लता मंगेशकर ने सेट पर लगी आग पर दुख जताने के लिए फोन किया था लेकिन उस एक कॉल ने कपिल का दिन बना दिया था।
गिफ्ट में मिली कीमती घड़ी
कपिल ने आगे बताया कि ऐसे ही एक बार उनका जन्मदिन था। उन्हें फिर लता मंगेशकर का फोन आया और उन्होंने बताया कि वो लोखंडवाला में अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आई हुई है। उनसे आकर मिल लें। जब कपिल उनसे मिलने पहुंचे तो लता मंगेशकर ने उन्हें एक खूबसूरत घड़ी दी जिसे वो कम ही पहनते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। कपिल लता मंगेशकर के इस प्यार को कभी नहीं भूल पाए।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।