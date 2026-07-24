नेशनल अवॉर्ड के बदले मांगी रिश्वत, मंत्रालय से आया था किशोर कुमार के पास फोन, भड़क गए थे सिंगर

नेशनल अवॉर्ड के बदले मांगी रिश्वत, मंत्रालय से आया था किशोर कुमार के पास फोन, भड़क गए थे सिंगर
किशोर कुमार से जुड़े कई किससे बॉलीवुड में आज भी मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार ने कभी कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीता? वहीं, एक बार वो अवॉर्ड जीतते-जीतते रह गए थे।
हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर और एक्टर किशोर कुमार आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने गानों के चलते वो हमेशा ही अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे। अपने करियर में किशोर में ने कई कालजयी गाने गाए हैं, जो आज भी अमर हैं। यही नहीं किशोर कुमार अपने आप में एक बेहद शानदार शख्स थे। किशोर कुमार से जुड़े कई किससे बॉलीवुड में आज भी मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार ने कभी कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीता? कहा जाता है कि एक बार किशोर कुमार को अवॉर्ड जीतने के लिए मंत्रालय में किसी को रिश्वत देने के लिए कहा गया था। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का पूरा सच?
अवॉर्ड के बदले मांगी गई थी रिश्वत!
दरअसल, ये बात साल 1964 में आई किशोर कुमार की सुपरहिट फिल्म 'दूर गगन की छांव में' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बहुत करीब थे। उस समय, यह रिपोर्ट किया गया था कि फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए विचार किया जा रहा था। यही नहीं, उस दौर में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि फिल्म 'दूर गगन की छांव में' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (नेशनल अवॉर्ड) के नामांकन के बदले मंत्रालय से एक व्यक्ति ने रिश्वत की मांग की थी, जिसे किशोर कुमार ने यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरी फिल्म हिट है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो।
'हां, ऐसा हुआ था मेरे पिता के सामने रखी गई थी ये शर्त'
विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने पिता से नेशनल अवॉर्ड के बदले रिश्वत की मांग को लेकर खुलकर बात की थी। जब अमित से पूछा गया कि क्या सच में रिश्वत का प्रस्ताव था जैसा कि रिपोर्ट किया गया था। इस पर अमित ने जवाब दिया, 'हां, ऐसा हुआ था। मेरे पिता के सामने नेशनल अवॉर्ड के बदले उनसे मांग की गई थी। उन्हें दिल्ली से मंत्रालय के किसी व्यक्ति का फोन आया था। उस समय, 'हकीकत', 'दोस्ती' और 'दूर गगन की छांव में' को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए विचार किया जा रहा था। उन्होंने मेरे पिता से कहा, 'अगर आप कुछ करेंगे, कुछ देंगे, तो हम आपको नामांकित कर सकते हैं।' मेरे पिता ने कहा, 'आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मेरी फिल्म हिट है।'
'दूर गगन की छांव में' के तमिल रीमेक को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार
बात दें कि इसी इंटरव्यू में अमित कुमार ने अपने पिता की फिल्म 'दूर गगन की छांव में' को लेकर भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि 'दूर गगन की छांव में' सुपरहिट रही थी। ये फिल्म सुपर सिनेमा में 23 हफ्ते तक चली थी। दिल्ली-यूपी में, फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। इसके बाद किशोर कुमार ने अपनी इस फिल्म के अधिकार एक जाने माने तमिल फिल्ममेकर को बेच दिए थे। 'दूर गगन की छांव में' के तमिल रीमेक का नाम 'रामू' रखा गया। वहीं, हैरानी की बात ये है कि इसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बता दें कि 'दूर गगन की छांव में' अमेरिकी फिल्म 'द प्राउड रेबेल' की रीमेक थी। ये अपनी सफलता के कारण तेलुगू, तमिल और मलयालम में भी बनाई गई थी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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