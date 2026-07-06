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जब किशोर कुमार ने रिकॉर्डिंग से पहले स्टूडियो में की थी 'गधा' लाने की जिद, ऐसे लिया प्रोड्यूसर से बदला, सुपरहिट था गाना

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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 ये बात सभी को पता है कि किशोर अब क्या कर बैठे ये कोई नहीं जान सकता है। लेकिन आज हम आपको किशोर द के बारे में जो किस्सा बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक बार किशोर कुमार ने एक गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में 'गधे' को लाने की डिमांड कर दी थी।

जब किशोर कुमार ने रिकॉर्डिंग से पहले स्टूडियो में की थी 'गधा' लाने की जिद, ऐसे लिया प्रोड्यूसर से बदला, सुपरहिट था गाना

इस बात में कोई शक नहीं कि बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर किशोर कुमार एक वर्सटाइल एक्टर थे। अपनी दमदार आवाज के साथ-साथ किशोर अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अपने करियर में किशोर ने कई सुपरहिट फिल्में और कई आईकॉनिक गाने दिए हैं। किशोर कुमार को लेकर इंडस्ट्री में न जानें कितने किस्से भरे पड़े हैं। उनके हर गाने के साथ-साथ कोई न कोई मजेदार किस्सा जुड़ा है। ये बात सभी को पता है कि किशोर अब क्या कर बैठे ये कोई नहीं जान सकता है। लेकिन आज हम आपको किशोर द के बारे में जो किस्सा बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक बार किशोर कुमार ने एक गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में 'गधे' को लाने की डिमांड कर दी थी। ये बात सुनकर वहां पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। आइए जानते हैं आखिर किशोर कुमार ने क्यों रखी ऐसी डिमांड?

जब गाने के प्रोड्यूसर का नाम सुनकर खराब हुए किशोर का मूड

यह किस्सा है 1958 में आई फिल्म 'दिल्ली का ठग' का। इस फिल्म के एक 'एनिमल सॉन्ग' (जानवरों पर आधारित गाने) की रिकॉर्डिंग ताड़देव स्थित फेमस स्टूडियो, मुंबई में होनी थी। ये गाना था 'cat cat cat Mane Billi.. Rat rat mane....' ऐसे में किशोर हमेशा की तरह पूरे जोश के साथ स्टूडियो पहुंचे। किशोर के साथ इस गाने को आशा भोसले गाने वाली थीं। सब कुछ पूरी तरह से तैयार था,लेकिन जैसे ही किशोर कुमार को पता चला कि इस गाने के प्रोड्यूसर एस.डी. नारंग हैं। ये सुनते ही उनका मूड खराब हो गया। उन्होंने कहा गाना तो मैं गाऊंगी नारंग साहब लेकिन पहले आप एक गधा लेकर आइए।

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रोक दी थी रिकॉर्डिंग

इस पर हमेशा हर बात पर 'यस यस' कहने वाले एस.डी. नारंग हैरान हो गए। किशोर कुमार ने उनसे कहा कि ये जानवरों वाला गाना है। बिना गधे को स्टूडियो में बिना लाए फील नहीं आएगी। ये सुनते ही वहां पर मौजूद हर कोई बस किशोर दा को देखता रह गया। पहले तो सबको लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग रोकर बैठ गए तो 'यस यस' करने वाले नारंग जी भी हैरान थे।

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गधा आने के बाद रिकॉर्ड किया गाना

उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं होगा। इस पर जब किशोर कुमार स्टूडियो छोड़कर जाने लगे तो नारंग उनके लिए गधा लाने को तैयार हो गए। इसके बाद नारंग गधा ढूंढने के लिए गए। जब वो गधा लेकर स्टूडियो आए तब जाकर किशोर कुमार ने गाने की रिकॉर्डिंग की।

इसके पीछे की ये थी असली वजह

दरअसल, किशोर कुमार की इस तरह की अजीबो गरीब डिमांड करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। करियर के शुरुआती दिनों में एक बार एस.डी. नारंग ने किशोर कुमार को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया था। बस फिर क्या किशोर कुमार तो ठहरे किशोर कुमार उन्होंने इस मजेदार तरीके से नारंग से बदला लिया। बता दें कि ये गाना रिलीज के बाद सुपरहिट रहा था।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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