Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडWhen Jaya Bachchan comments On Botox and ageing Said I Am Proud of every wrinkle grey hair
जब बोटॉक्स को लेकर जया बच्चन ने कसा था तंज, कहा था- 'मुझे अपनी झुर्री और सफेद बाल पर गर्व है'

जब बोटॉक्स को लेकर जया बच्चन ने कसा था तंज, कहा था- 'मुझे अपनी झुर्री और सफेद बाल पर गर्व है'

संक्षेप:

जया अपनी स्टाइल के चलते सुर्खियों में रहती हैं। एक तरफ जहां फिल्म इंडस्ट्री में अपनी उम्र से कम दिखने के लिए सर्जरी या बोटॉक्स का ट्रेंड काफी पुराना है, वहीं, जया इनसे काफी दूर हैं। ऐसे में जया ने सर्जरी या बोटॉक्स पर खुलकर बात की थी।

Jan 11, 2026 02:41 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन अपने जमाने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से रही हैं। जया ने अपने करियर में उन्होंने 'जंजीर', 'अभिमान' और 'गुड्डी' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जया एक्टिंग के साथ-साथ राजनीति में भी खुद को साबित कर चुकी हैं। वहीं, जया अपने बेबाक बयानों के चलते भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। आज भी जया अपनी स्टाइल के चलते सुर्खियों में रहती हैं। एक तरफ जहां फिल्म इंडस्ट्री में अपनी उम्र से कम दिखने के लिए सर्जरी या बोटॉक्स का ट्रेंड काफी पुराना है, वहीं, जया इनसे काफी दूर हैं। ऐसे में जया ने सर्जरी या बोटॉक्स पर खुलकर बात की थी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा था?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बोटॉक्स को लेकर जया ने कही थी ये बात

दरअसल, जया बच्चन ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' दिए अपने इंटरव्यू में बढ़ती उम्र के बारे में खुलकर बात की थी। को दिए इंटरव्यू में बढ़ती उम्र के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, 'मुझे अपनी हर झुर्री और सफेद बाल पर गर्व है।' वो बोटॉक्स को लेकर बोली थीं, 'मैंने अपने चेहरे पर कभी भी कोई आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी करूंगी।' उसी बातचीत के दौरान, 'उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अपने बच्चों अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन पर कितना गर्व है। मेरी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उन्हें इतने अच्छे इंसान होने के लिए गर्व से न देखूं। मुझे बहुत खुशी है कि हमने उन्हें बिगड़े हुए बच्चे नहीं बनाया।'

पैपराजी को लेकर बोलीं थीं जया

एक्ट्रेस हाल ही में पैपराजी के बारे में अपनी टिप्पणियों के कारण खबरों में रही हैं। उन्होंने बरखा दत्त के साथ एक बातचीत के दौरान कहा था, 'मैं मीडिया की ही देन हूं, लेकिन पैपराजी के साथ मेरा रिश्ता जीरो है। ये लोग कौन हैं? क्या इन्हें इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेन किया गया है? आप इन्हें मीडिया कहते हैं? मैं मीडिया से ही आती हूं। मेरे पिता एक पत्रकार थे। मुझे ऐसे लोगों के लिए बहुत इज्जत है। लेकिन ये जो बाहर ड्रेन-पाइप जैसे गंदे-गंदे पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर घूमते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके पास मोबाइल है, तो वे आपकी तस्वीर ले सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं और जिस तरह के कमेंट्स वे पास करते हैं।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Jaya Bachchan Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।