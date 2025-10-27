Hindustan Hindi News
'भारत की जरूरत नहीं है ऐसे गाने', जब जावेद अख्तर ने बताया कहां गलती कर रहा है बॉलीवुड म्यूजिक

'भारत की जरूरत नहीं है ऐसे गाने', जब जावेद अख्तर ने बताया कहां गलती कर रहा है बॉलीवुड म्यूजिक

संक्षेप: जब जावेद अख्तर ने बताया क्यों लगातार नीचे जा रही है बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री। जानिए कहां गलती कर रहे हैं बॉलीवुड के म्यूजिक बनाने और बेचने वाले।

Mon, 27 Oct 2025 04:57 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड फिल्मों के बारे में एक बात है जो उन्हें बाकी दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री से अलग बनाती है। वो हैं इसके गाने, बाकी किसी भी फिल्म में गाने नहीं होते हैं, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में गाने होते हैं। यही बात है जो इसे खास बनाती है। भारतीय ऑडियंस को फिल्मों में गाने बहुत पसंद आते हैं, लेकिन बावजूद इसके बीते कुछ वक्त में हिंदुस्तानी फिल्मों का म्यूजिक काफी नीचे जाने लगा है। दिग्गज स्क्रिप्ट और लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में इसकी वजह बताई थी।

अलग है बॉलीवुड और वेस्ट म्यूजिक

जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, "वेस्ट में और भारत में म्यूजिक का इस्तेमाल अलग है। वेस्ट में म्यूजिक सुनने के लिए बनाया जाता है, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इंग्लैंड में अमेरिका में किसी को साइकिल पर गाना गाते हुए जाते देखा है? वहां कभी देखा है कि आदमी गाना गाते हुए जा रहा है? वहां पर आम आदमी गाना नहीं गाता है। हिंदु्स्तान गाना गाने वालों का मुल्क है, हमें गाना इसलिए चाहिए क्योंकि हमें खुद गाना है वो गाना। दो बार सुनकर तीसरी बार हम खुद गाएंगे।"

भारत की जरूरत नहीं है ऐसे गाने

जावेद अख्तर ने कहा कि इस बात को समझे बगैर, जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है म्यूजिक का, वो ऐसी म्यूजिक बनवा रहा है और बेच रहा है, जो हमारी जरूरत ही नहीं है। बता दें कि बॉलीवुड में बीते कुछ सालों में ऐसे तमाम गाने रिलीज हुए हैं, जिन्हें रिलीज तो बड़ी धूम-धाम से किया जाता है, लेकिन वो चलते नहीं हैं। क्योंकि लोग उन गानों को गुनगुना नहीं पाते। वजह यह है कि उनकी लिरिक्स काफी जटिल होती हैं और उनमें से ज्यादातर में कोई राइमिंग नहीं होती है।

भारत में बीते कुछ वक्त में रैप का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन आपने शायद ही कभी नोटिस किया हो कि लोगों को रैप सुनना तो पसंद हैं, लेकिन वो शायद ही कभी अकेले में बैठे उन्हें गुनगुनाते हैं।

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
