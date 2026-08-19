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जब जग्गू दादा ने निकाली प्रोड्यूसर की हेकड़ी, सेट पर सबके सामने दिखाया राऊडी अवतार

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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Jackie Shroff: जैकी श्रॉफ एक नेकदिल एक्टर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह एक जूनियर एक्टर के लिए प्रोड्यूसर से भिड़ गए थे।

Jackie Shroff
जैकी श्रॉफ के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था।

बॉलीवुड के सीनियर एक्टर जैकी श्रॉफ अपनी टपोरी स्टाइल बोली और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सिनेमा जगत में जग्गू दादा ने एक लंबी पारी खेली है और आज 69 साल की उम्र में भी वर्क फ्रंट पर एक्टिव हैं। जैकी श्रॉफ आज ज्यादातर समय बहुत शांत और शालीन नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब उनके खौफ से फिल्ममेकर कांपते थे। जैकी श्रॉफ के गुस्से और उनके भौकाल का कुछ ऐसा ही किस्सा एक्टर सुरेश मेनन ने एक बार एक इवेंट में सुनाया था। उन्होंने बताया कि कैसे उनके जैसे जूनियर आर्टिस्ट के लिए जैकी श्रॉफ फिल्ममेकर से भिड़ गए थे।

बेवजह निकाले गए थे सुरेश मेनन

सुरेश मेनन ने बताया कि गुड नाइट फिल्म्स नाम का एक प्रोडक्शन हाउस था और उसमें कुमार नाम का एक प्रोड्यूसर था। तो मैंने जाकर एक बार कुमार से पूछा कि कुमार सर मेरा मुंबई में एक शूट है, तो क्या मैं एक घंटे में जा सकता हूं? सिर्फ इतनी सी बात पर उसने मुझे निकाल दिया। सुरेश मेनन ने बताया कि वह उनसे बहुत बदतमीजी से बात करने लगा और कहा कि तुम्हें लगता है कि हमें तुमसे डेट्स लेने की जरूरत हैं, तुम हो कौन? सुरेश ने बताया कि उसने उन्हें जमकर गालियां दीं और फिर भगा दिया।

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जैकी श्रॉफ को लग गई थी भनक

इस सबके बाद वह जाहिर तौर पर बहुत मायूस थे और कुछ देर बैठे रहे। इसके बाद शशि दादा, जो कि जग्गू दादा के मेकअप मैन थे, वो भागकर आए और कहा- सर बुला रहे हैं। सुरेश जल्दी से उठे और जैकी श्रॉफ के पास पहुंचे। जैकी श्रॉफ वहीं पर बैठे हुए थे और अपनी भारी भरकम आवाज में बोले- हां बेटा बोल क्या हुआ? सुरेश ने जवाब दिया- सर कुछ नहीं हुआ। इस पर जैकी श्रॉफ ने थोड़ा प्यार से लेकिन गाली देते हुए पूछा- बोल ना क्या हुआ? दोबारा मना करने पर जैकी ने पूछा- कुमार के साथ क्या हुआ?

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प्रोड्यूसर को यूं सिखाया सबक

सुरेश ने बताया कि जब उन्होंने जैकी श्रॉफ से कहा कि सर छोड़ो ना वो हो गया जो होना था। इस पर जैकी श्रॉफ उठे और सुरेश को अपने साथ लेकर कुमार के पास गए। उन्होंने कहा- चल मेरे साथ। सुरेश ने बताया कि धर्मेंद्र समेत जो कुछ गिने-चुने एक्टर्स हैं, उन्हें हैंडल करना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इनमें से एक मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था। जग्गू दादा ने कुमार से कहा- ये मेरा भाई है। अगली बार गाली-वाली दी ना एक पकड़कर इधर ही दूंगा तेरे को और...। जैकी श्रॉफ ने जमकर लताड़ा और कुमार उनके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगते नजर आए।

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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