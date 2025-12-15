जब शोले के सेट पर धर्मेंद्र ने चला दी, कैमरामैन ने छोड़ दिया था काम, बाद में यूं सुलझाया गया मामला
Sholay: दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले फिर एक बार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने बताया कि कैसे 'शोले' की शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते बचा था।
रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म 'शोले' की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र मस्तमौला थे और ज्यादातर हंसी-मजाक के मूड में रहते थे। लेकिन उनका एक छोटा सा मजाक उस दिन काफी बड़ी मुसीबत ला सकता था। रमेश सिप्पी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे धर्मेंद्र ने मजाक-मजाक में सेट पर गोली चला दी थी, और यह सनसनाती हुई अमिताभ बच्चन के कान के पास से गुजरी। एक्शन फोटोग्राफर ने इस घटना के बाद सेट पर शूटिंग करने से मना कर दिया था।
धर्मेंद्र ने चला दी अमिताभ की तरफ गोली
रमेश सिप्पी ने न्यूज18 के साथ बातचीत में बताया, “यह घटना क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान हुई। उस सीन में उन्होंने गोलियां उठाईं, उन्हें बंदूक में लोड किया। इस शॉट में उन्हें गोली नहीं चलानी थी। उन्हें सिर्फ बंदूक लोड करनी थी। लेकिन उन्होंने बंदूक उठाई और गोली चला दी। अमिताभ बच्चन वहीं खड़े थे, क्योंकि वही उनकी पोजीशन थी। चट्टान के किनारे पर। गोली उनके पास से सनसनाती हुई निकल गई।”
एक्शन कैमरामैन ने किया शूट से इनकार
रमेश सिप्पी ने बताया, "एक्शन कैमरामैन जिम एलन ने कहा, 'मैं शूटिंग नहीं करूंगा।' उन्होंने कहा कि अगर एक्टर्स इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो यह सब मेरे सेट पर नहीं हो सकता। मैं किसी एक्सीडेंट का चांस नहीं लेना चाहता।' उस दिन की शूटिंग कैंसिल कर दी गई, और हमने उनका (जिम का) ख्याल रखा और उन्हें शांत किया। हमने धर्मेंद्र को भी समझाया कि मूड में आना ठीक है, लेकिन जब दुर्घटना की संभावना हो तो शूटिंग नहीं की जा सकती।"
धर्मेंद्र ने माफी मांगकर सुलझाया मामला
डायरेक्टर रमेश ने कहा कि धर्मेंद्र भी बात को समझ गए। उन्होंने जिम और अमीगी से माफी मांगी। मामला सुलझा लिया गया। और जाहिर है कि यह जानबूझकर नहीं हुआ था, बस हो गया। लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्म 'शोले' फिर एक बार सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। साल 1975 में आई यह कल्ट हिट बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है, लेकिन इस फिल्म के दीवानों के लिए दोबारा अपनी पसंदीदा फिल्म को बड़े पर्दे पर देख पाना एक शानदार मौका जरूर है। शोले के खास कमाल नहीं दिखा पाने के पीछे एक कारण यह भी है कि टीवी से लेकर ओटीटी तक पर सभी ने कभी ना कभी यह फिल्म जरूर देखी हुई है और अभी थिएटर में देखने के लिए दर्शकों के पास कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनको लेकर काफी बज है।
