जब रातभर मंदिर में बहन के लिए प्रार्थना करते रहे रितिक रोशन, गलत डायट ने ले ली होती सुनैना की जान
रितिक रोशन की बहन सुनैना रोशन की हालत एक बार इतनी खराब हो गई थी कि वह सूरज की रोशनी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। उनकी एक नादानी इसकी वजह थी। तब रितिक रात भर मंदिर में प्रार्थना करते रहे थे।
रितिक रोशन की बहन सुनैना अपने हेल्थ ईशूज पर कई बार बात कर चुकी हैं। उन पर एक बार वजन कम करने का ऐसा भूत सवार था कि इस चक्कर में बीमार पड़ गईं। सुनैना को उस वक्त कई बीमारियों ने घेर लिया था क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई थी। उन्होंने बताया कि हालत इतनी सीरियस थी कि भाई रितिक रोशन को एक पूरी रात मंदिर में बितानी पड़ी थी। वह लोगों के साथ अपनी हेल्थ जर्नी साझा कर रही हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें।
क्रैश डायट से बिगड़ी हालत
सुनैना ने बताया कि क्रैश डायट उन पर कितनी भारी पड़ गई थी। यह साल 2001 की बात है जब वह अपना वजन कम करना चाहती थीं। उन्होंने बताया, 'पार्ट 1 में मैंने बताया कि कैसे क्रैश डायट के चक्कर में मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से मेरी जिंदगी बदल सकता था। दो से तीन दिन के लिए मुझे बिल्कुल होश नहीं था। डॉक्टर ने मेरे परिवार को बताया कि मुझे पैरालिसिस हो सकता है, आंखें जा सकती हैं यहां तक कि कोमा में भी जा सकती हूं। उन लोगों को नहीं पता था कि आगे क्या होगा।'
रितिक रोशन ने की मंदिर में प्रार्थना
सुनैना ने बताया कि उनको क्या हो जाएगा इसको लेकर सब डरे हुए थे। वह बोलती हैं, 'यहां तक कि मेरा भाई पूरी रात मंदिर में प्रार्थना करता रहा कि मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टरों ने कहा कि मैं ठीक हो गई इसका पहला लक्षण होगा कि मैं खाना मांगू। कुछ दिनों बाद मैंने यही किया। उस पल ने मेरे परिवार के लिए सब कुछ बदल दिया।'
हॉस्पिटल में बीता एक महीना
सुनैना आगे बताती हैं, 'ट्यूबरक्लोसिस मैनिंजाइटिस होने के बाद मुझे एक महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। इसके बाद में चार महीने तक घर पर रही ताकि ये वापस ना आ जाए। हैवी डोज वाली दवाएं दी जातीं क्योंकि मेरी इम्यूनिटी खत्म हो गई थी। इसकी वजह क्रैश डायटिंग थी। तब मुझे समझ आया कि कोई भी वेट-लॉस गोल जान से बढ़कर नहीं है। शॉर्टकट के बजाय हमेशा पोषण को चुनें।'
धूप भी नहीं हो रही थी सहन
पार्ट 1 में सुनैना ने बताया था कि 2001 में जब उन्होंने क्रैश डायट शुरू की तो लग रहा था कि कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुनैना सिर्फ फल, जूस, पानी और बिस्किट्स खा रही थीं। ऐसा करने से उनकी इम्यूनिटी खत्म हो गई। कमजोर लगने लगा और एक दिन वह गिर गईं। वह धूप तक नहीं बर्दाश्त कर पा रही थीं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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