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जब रातभर मंदिर में बहन के लिए प्रार्थना करते रहे रितिक रोशन, गलत डायट ने ले ली होती सुनैना की जान

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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रितिक रोशन की बहन सुनैना रोशन की हालत एक बार इतनी खराब हो गई थी कि वह सूरज की रोशनी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। उनकी एक नादानी इसकी वजह थी। तब रितिक रात भर मंदिर में प्रार्थना करते रहे थे।

जब रातभर मंदिर में बहन के लिए प्रार्थना करते रहे रितिक रोशन, गलत डायट ने ले ली होती सुनैना की जान

रितिक रोशन की बहन सुनैना अपने हेल्थ ईशूज पर कई बार बात कर चुकी हैं। उन पर एक बार वजन कम करने का ऐसा भूत सवार था कि इस चक्कर में बीमार पड़ गईं। सुनैना को उस वक्त कई बीमारियों ने घेर लिया था क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई थी। उन्होंने बताया कि हालत इतनी सीरियस थी कि भाई रितिक रोशन को एक पूरी रात मंदिर में बितानी पड़ी थी। वह लोगों के साथ अपनी हेल्थ जर्नी साझा कर रही हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें।

क्रैश डायट से बिगड़ी हालत

सुनैना ने बताया कि क्रैश डायट उन पर कितनी भारी पड़ गई थी। यह साल 2001 की बात है जब वह अपना वजन कम करना चाहती थीं। उन्होंने बताया, 'पार्ट 1 में मैंने बताया कि कैसे क्रैश डायट के चक्कर में मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से मेरी जिंदगी बदल सकता था। दो से तीन दिन के लिए मुझे बिल्कुल होश नहीं था। डॉक्टर ने मेरे परिवार को बताया कि मुझे पैरालिसिस हो सकता है, आंखें जा सकती हैं यहां तक कि कोमा में भी जा सकती हूं। उन लोगों को नहीं पता था कि आगे क्या होगा।'

रितिक रोशन ने की मंदिर में प्रार्थना

सुनैना ने बताया कि उनको क्या हो जाएगा इसको लेकर सब डरे हुए थे। वह बोलती हैं, 'यहां तक कि मेरा भाई पूरी रात मंदिर में प्रार्थना करता रहा कि मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टरों ने कहा कि मैं ठीक हो गई इसका पहला लक्षण होगा कि मैं खाना मांगू। कुछ दिनों बाद मैंने यही किया। उस पल ने मेरे परिवार के लिए सब कुछ बदल दिया।'

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हॉस्पिटल में बीता एक महीना

सुनैना आगे बताती हैं, 'ट्यूबरक्लोसिस मैनिंजाइटिस होने के बाद मुझे एक महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। इसके बाद में चार महीने तक घर पर रही ताकि ये वापस ना आ जाए। हैवी डोज वाली दवाएं दी जातीं क्योंकि मेरी इम्यूनिटी खत्म हो गई थी। इसकी वजह क्रैश डायटिंग थी। तब मुझे समझ आया कि कोई भी वेट-लॉस गोल जान से बढ़कर नहीं है। शॉर्टकट के बजाय हमेशा पोषण को चुनें।'

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धूप भी नहीं हो रही थी सहन

पार्ट 1 में सुनैना ने बताया था कि 2001 में जब उन्होंने क्रैश डायट शुरू की तो लग रहा था कि कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुनैना सिर्फ फल, जूस, पानी और बिस्किट्स खा रही थीं। ऐसा करने से उनकी इम्यूनिटी खत्म हो गई। कमजोर लगने लगा और एक दिन वह गिर गईं। वह धूप तक नहीं बर्दाश्त कर पा रही थीं।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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Hrithik Roshan

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