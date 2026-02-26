Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गोविंदा के अफेयर की खबरों को मैगजीन में न देखकर दुखीं थीं सुनीता आहूजा, कहा था- 'मैं मरी जा रही हूं क्योंकि...'

Feb 26, 2026 09:22 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गोविंदा ने हाल ही में अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों पर रिएक्ट किया। उन्होंने इन खबरों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, 'मुझ पर आरोप कब नहीं लगे? जो आरोप लगा रही है वो मेरे बचपन का प्यार है।'

गोविंदा के अफेयर की खबरों को मैगजीन में न देखकर दुखीं थीं सुनीता आहूजा, कहा था- 'मैं मरी जा रही हूं क्योंकि...'

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने पर्दे पर कॉमेडी से लेकर एक्शन और एक रोमांटिक हीरो का रोल प्ले किया है। एक्टिंग के साथ-साथ गोविंदा को उनके डांस के लिए भी जाना जाता है। वहीं, बीते कुछ दिनों से गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा लगातार उन पर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर को लेकर आरोप लगाती नजर आ रह रही हैं।

गोविंदा ने अफेयर की खबरों पर किया था

हालांकि, गोविंदा ने हाल ही में अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों पर रिएक्ट किया। उन्होंने इन खबरों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने ANI से इंटरव्यू में कहा, 'मुझ पर आरोप कब नहीं लगे? जो आरोप लगा रही है वो मेरे बचपन का प्यार है।' इन सबके बीच अब सुनीता आहूजा का एक पुराना इंटरव्यू क्लिप काफी वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में वो कहती हैं कि वो गोविंदा के अफेयर की खबरें पढ़ने के लिए मैगजीन खरीदती थीं।

ये भी पढ़ें:गोविंदा पर लगे चीटिंग आरोपों के बीच क्या उन्हें माफ करेंगी सुनीता? बोलीं- अगर…

इस लिए खरीदती हूं मैगजीन

दरअसल,वायरल इंटरव्यू क्लिप सिमी गरेवाल के शो का है। सुनीता इस शो पर में बतौर गेस्ट बनकर पहुंची थीं। चैट के दौरान, सुनीता से पूछा गया कि क्या वो गोविंदा के को-एक्ट्रेस संग लिंकअप की खबरों को लेकर परेशान हुई हैं। इस पर सुनीता ने कहा, 'मैं हमेशा मैगजीन खरीदती हूं ताकि ये पढ़ सकूं कि गोविंदा का लेटेस्ट अफेयर किसके साथ हैं। मुझे ये जानकर दुख होता है कि उनके बारे में कोई न्यूज ही नहीं है। मैं उनके अफेयर की खबरें पढ़ने के लिए मरी जा रही हूं।'

ये भी पढ़ें:गोविंदा के अफेयर पर बोले भांजे- करिश्मा से भी जुड़ा था नाम, मामा इस उम्र में…

मैं अच्छे से छुपा लेता हूं

वहीं, बाद में इस पर गोविंदा ने माजकिया अंदाज में कहा था, ' मैं अच्छा एक्टर बन रहा हूं क्योंकि मैं अपने अफेयर अच्छे से छुपा पा रहा हूं' फिर सिमी गरेवाल पूछती हैं कि इसका मतलब वो पकड़े नहीं जाएंगे। तो इस पर गोविंदा ने कहा था, ' कह नहीं सकता'। इसी इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था, 'मैं टेंशन में नहीं आती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि गोविंदा फैमिली मैन हैं। वो अपने बच्चों, मुझसे और अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं।'

ये भी पढ़ें:बच्ची के साथ गोविंदा का वीडियो देख भड़के लोग, बोले- हद कर दी आपने

सुनीता ने क्या आरोप लगाया था

बता दें कि मिसमालिनी के इंटरव्यू में सुनीता ने इंटरव्यू लेने वाली से पूछा कि आपका नाम कोमल है? ये नाम थोड़ा गड़बड़ है। मुझे कोमल नाम से नफरत है। नाम बदल लो अपना। एक लड़की है कोमल नाम की, कोई एक्सवाईजेड। मुझे उससे नफरत है। इसके अलावा सुनीता ने गोविंदा पर ये भी आरोप लगाया था कि वह बेटे यर्षवर्धन की भी मदद नहीं करते हैं जो अब बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। सुनीता ने कहा था कि गोविंदा ने कभी बेटे के लिए किसी को अप्रोच नहीं किया और ना खुद कुछ किया।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Govinda Sunita Ahuja

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।