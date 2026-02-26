गोविंदा के अफेयर की खबरों को मैगजीन में न देखकर दुखीं थीं सुनीता आहूजा, कहा था- 'मैं मरी जा रही हूं क्योंकि...'

गोविंदा ने हाल ही में अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों पर रिएक्ट किया। उन्होंने इन खबरों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, 'मुझ पर आरोप कब नहीं लगे? जो आरोप लगा रही है वो मेरे बचपन का प्यार है।'

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने पर्दे पर कॉमेडी से लेकर एक्शन और एक रोमांटिक हीरो का रोल प्ले किया है। एक्टिंग के साथ-साथ गोविंदा को उनके डांस के लिए भी जाना जाता है। वहीं, बीते कुछ दिनों से गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा लगातार उन पर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर को लेकर आरोप लगाती नजर आ रह रही हैं।

गोविंदा ने अफेयर की खबरों पर किया था हालांकि, गोविंदा ने हाल ही में अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों पर रिएक्ट किया। उन्होंने इन खबरों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने ANI से इंटरव्यू में कहा, 'मुझ पर आरोप कब नहीं लगे? जो आरोप लगा रही है वो मेरे बचपन का प्यार है।' इन सबके बीच अब सुनीता आहूजा का एक पुराना इंटरव्यू क्लिप काफी वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में वो कहती हैं कि वो गोविंदा के अफेयर की खबरें पढ़ने के लिए मैगजीन खरीदती थीं।

इस लिए खरीदती हूं मैगजीन दरअसल,वायरल इंटरव्यू क्लिप सिमी गरेवाल के शो का है। सुनीता इस शो पर में बतौर गेस्ट बनकर पहुंची थीं। चैट के दौरान, सुनीता से पूछा गया कि क्या वो गोविंदा के को-एक्ट्रेस संग लिंकअप की खबरों को लेकर परेशान हुई हैं। इस पर सुनीता ने कहा, 'मैं हमेशा मैगजीन खरीदती हूं ताकि ये पढ़ सकूं कि गोविंदा का लेटेस्ट अफेयर किसके साथ हैं। मुझे ये जानकर दुख होता है कि उनके बारे में कोई न्यूज ही नहीं है। मैं उनके अफेयर की खबरें पढ़ने के लिए मरी जा रही हूं।'

मैं अच्छे से छुपा लेता हूं वहीं, बाद में इस पर गोविंदा ने माजकिया अंदाज में कहा था, ' मैं अच्छा एक्टर बन रहा हूं क्योंकि मैं अपने अफेयर अच्छे से छुपा पा रहा हूं' फिर सिमी गरेवाल पूछती हैं कि इसका मतलब वो पकड़े नहीं जाएंगे। तो इस पर गोविंदा ने कहा था, ' कह नहीं सकता'। इसी इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था, 'मैं टेंशन में नहीं आती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि गोविंदा फैमिली मैन हैं। वो अपने बच्चों, मुझसे और अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं।'