हिट देने के लिए माधुरी-श्रीदेवी की जरूरत नहीं…जब गोविंदा ने सलमान-शाहरुख के करियर पर कसा था तंज
एक जमाना था जब गोविंदा ने आज के सुपरस्टार्स आमिर, सलमान और शाहरुख खान के करियर को लेकर तंज कसा था। एक्टर ने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसे एक्टर्स के बारे में भी ये बात कही थी।
एक जमाना था जब एक्टर गोविंदा के पास फिल्ममेकर्स की लाइन लगी रहती थी। एक दिन में 40 फिल्में साइन करने वाले गोविंदा 80 और 90 के दशक में इतने बड़े स्टार थे कि तीनों खान इनके आगे फीके लगते थे। 1995 तक तो आज के सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान गोविंदा के एक्टिंग टैलेंट और स्टारडम के आगे बौने लगते थे। यहां तक कि गोविंदा अपनी फिल्मों से इतना कमाल कर रहे थे कि उन्होंने एक मैगज़ीन को दिए इंटरव्यू आज के सुपरस्टा सलमान, शाहरुख, आमिर,अजय देवगन के करियर पर कमेंट किया था। अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और माधुरी को लेकर भी गोविंदा में अपनी बात कही थी।
गोविंदा को नहीं थी माधुरी या श्रीदेवी की जरूरत
गोविंदा ने अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में एक मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि उन्हें एक हिट फिल्म देने के लिए गोविंदा या श्रीदेवी की जरूरत नहीं। इसके अलावा उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में कहा था ‘पिछले 10 सालों में अमिताभ बच्चन ने भी कोई हिट फिल्म कहां दी है?’। ये वो समय था जब गोविंदा अपने करियर के चरम पर थे। उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं। उनके एक्टिंग टैलेंट के आगे अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स भी फीके लगते थे। कई दिग्गज एक्टर्स इस बात को मानते थे कि गोविंदा के आगे स्क्रीन पर वो फीके लगते हैं। यही कमाल था गोविंदा का।
आज के सुपरस्टार सलमान, शाहरुख, आमिर पर कसा था तंज
गोविंदा ने इसी मैगज़ीन में आज के सुपरस्टार्स पर भी तंज कसा था। गोविंदा ने कहा था ‘देखते हैं आमिर, सलमान, शाहरुख, अजय कब तक टिक पाते हैं।’ गोविंदा के इस इंटरव्यू का एक पन्ना अब वायरल हो रहा है।
गोविंदा थे सुपरस्टार
रोहित शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू में माना था कि 90 का दशक गोविंदा के नाम था। उन्होंने कहा 1991 से लेकर 1999 तक गोविंदा लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। एक्टर के फिल्मों के गाने, एक्टिंग टैलेंट ऑडियंस को प्रभावित कर रहा था। ये वही दौर था जब एक्टर के सेट पर देरी से आने के किस्से भी वायरल हो रहे थे। हालांकि, फिल्म प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा सेट पर देरी से जरूर आते थे लेकिन जो काम पूरे दिन में खत्म होने वाला था वो कुछ घंटों में खत्म कर देते थे।
सलमान के साथ की फिल्म
गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म पार्टनर करनी थी तो उससे पहले दोनों एक्टर्स के बीच बातचीत हुई थी। गोविंदा ने बताया था कि सलमान ने उनसे पूछा था कि वो ऐसा क्या करें कि उनके आगे फीके नहीं लगे। तब गोविंदा ने कहा था कि आप अपनी बॉडी बना लीजिए। इसके बद फिल्म में सलमान का असर भी दिखा था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
