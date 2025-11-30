जब फरहान को पता चली शाहरुख की कमजोरी, डॉन की शूटिंग के दौरान हुआ था यह वाकया
शाहरुख खान में कई टैलेंट हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें शाहरुख बहुत खराब हैं, और उनकी इस कमजोरी के बारे में फरहान अख्तर को भी शूटिंग के दौरान ही पता चला था।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के करोड़ों दीवाने हैं। लोग उनके लुक्स से लेकर स्वभाव तक और एक्टिंग से लेकर अन्य तमाम टैलेंट की तारीफ करते हैं। ऐसा लगता है कि वो हर फील्ड में मास्टर हैं, लेकिन क्या आप शाहरुख खान की वो कमजोरी जानते हैं, जो कभी खुलकर सामने नहीं आई। फरहान अख्तर को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान किंग खान की इस कमजोरी का पता चला था और एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बताया था।
एक चीज जिसमें बहुत खराब हैं शाहरुख
फरहान अख्तर ने बताया, "सेट पर एक बड़ी फनी चीज यह हुई थी कि शाहरुख खान बहुत सारी चीजों में कमाल के हैं, लेकिन एक चीज जिसके बारे में मुझे सेट पर समझ आया कि वो बहुत खराब हैं। एक दिन जब हम पेरिस में शूटिंग कर रहे थे, यह फिल्म का ओपनिंग सीन था। मुझे गर्दन में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं इस दर्द की वजह से अपनी गर्दन बहुत जरा सी घुमा पा रहा था। शाहरुख खान आए और पूछा कि अरे यह तुझे क्या हो गया है? मैंने उन्हें बताया कि गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है।"
शाहरुख ने की थी फरहान की मसाज
फरहान अख्तर ने बताया कि इसके बाद शाहरुख खान ने कहा कि वो ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा, "मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूं और वो काफी तगड़ी तरीके से मसाज कर रहे थे। उन्होंने मसाज करने के बाद मुझे एक दवा दी और कहा कि यह गोली खाकर तू सो जा आज रात और कल सुबह जब तू उठेगा तो सारा दर्द चला जाएगा।" फरहान अख्तर ने बताया कि वो जब अगली सुबह उठे तो अब वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ भी नहीं घुमा पा रहे थे। बता दें कि फरहान और शाहरुख खान ने फिल्म डॉन में साथ काम किया था।
