जब राजेश खन्ना की बेटी के सामने रखी गई मंदाकिनी जैसे सफेद साड़ी जैसे सीन की डिमांड, ट्विंकल खन्ना ने दिया करारा जवाब

जब राजेश खन्ना की बेटी के सामने रखी गई मंदाकिनी जैसे सफेद साड़ी जैसे सीन की डिमांड, ट्विंकल खन्ना ने दिया करारा जवाब
ट्विंकल खन्ना सफेद कुर्ता पहने आमिर खान के सामने डांस करते हुए फिल्म 'मेला' में नजर आई थीं। इस फिल्म के एक गाने (आ तुझे दिल पुकारे) में ट्विंकल खन्ना को रेन सीक्वेंस करना था। कुछ ऐसा ही फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' फिल्म में मंदाकिनी ने सफेद साड़ी पहन कर डांस किया था।
फिल्मों में स्टार्स को हमेशा ही स्क्रिप्ट के अनुसार ही काम करना होता है। यही नहीं कई बार डायरेक्टर्स भी उन्हें फिल्म के बीच सीन्स में कुछ बदलाव करने के लिए कहते हैं। ऐसे में अगर नए कलाकार है तो मेकर्स उनसे अपने हिसाब से मनचाहा काम भी निकलवा लेते हैं। कुछ ऐसा ही साल 1985 में आई फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में भी हुआ। राज कपूर ने फिल्म की हिरोईन मंदाकिसनी से कई ऐसा बोल्ड सीन शूट कराया, जो आज भी सुर्खियों में रहे हैं। एक डायरेक्टर ने कुछ ऐसा ही डिमांड सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना से की थी। डायरेक्टर ने उन्हें मंदाकिनी जैसा सीन करने के लिए अप्रोच किया था। इस पर सुपरस्टार की बेटी ने उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। आएइ जानते हैं क्या?
सफेद कुर्ता पहन कर बारिश का सीन देना था
ट्विंकल खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल ‘ट्वीक इंटिया’ में इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं तब उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पहना था और उन्हें पानी में भीगना था। ऐसे में डायरेक्टर ने उन्हें मंदाकिनी जैसे शॉट देने के लिए कहा था। ट्विंकल ने बताया, 'मेरा एक एक्सपीरियंस था। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, मैंने सफेद कुर्ता पहना हुआ था, और मुझे बारिश का सीन देना था। तभी मेरे डायरेक्टर मेरे पास आए, उन्होंने खुद शॉल लपेटा हुआ था। वह गुरू दत्त बनने की कोशिश कर रहे थे।'
'मैं आपसे ये कहूंगी कि आप राज कपूर नहीं हैं'
ट्विंकल ने आगे कहा, ' वो मेरे पास आए और बोले- अगर तुमको मैं मंदाकिनी जैसे शॉट देने को कहूं तो क्या तुम करोगी?' इस पर ट्विंकल ने डायरेक्टर को दो टूक जवाब दे दिया था। एक्ट्रेस ने बताया, 'मैंने उसे कहा पहली बात तो मैं आपको ना कहूंगी, दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी कि आप राज कपूर नहीं हैं।'
फिर कभी उस निर्देशन ने काम नहीं लिया
ट्विंकल ने बताया कि वह आखिरी दिन था, जब डायरेक्टर ने मेरे से बात की थी। मेरे जवाब के बाद हम दोनों में कभी बात नहीं हुई। ट्विंकल ने ये भी बताया कि दोबारा उस निर्देशन ने उन्हें अपनी फिल्म में कभी भी नहीं लिया।
इस फिल्म में पहना था सफेद सूट
बता दें, ट्विंकल खन्ना सफेद कुर्ता पहने आमिर खान के सामने डांस करते हुए फिल्म 'मेला' में नजर आई थीं। इस फिल्म के एक गाने (आ तुझे दिल पुकारे) में ट्विंकल खन्ना को रेन सीक्वेंस करना था। कुछ ऐसा ही फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' फिल्म में मंदाकिनी ने सफेद साड़ी पहन कर डांस किया था। बता दें कि 'मेला' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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