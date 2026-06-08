जब दिलीप कुमार ने PM नेहरू के सामने कर दी थी बेटी इंदिरा गांधी की बोलती बंद, सिनेमा को कहा था पिछड़ा

जब दिलीप कुमार ने PM नेहरू के सामने कर दी थी बेटी इंदिरा गांधी की बोलती बंद, सिनेमा को कहा था पिछड़ा
दिलीप कुमार के सामने इंदिरा गांधी ने इंडियन सिनेमा की कई बुराइयां की थीं। उन्होंने इंडस्ट्री को पिछड़ा और नकल करने वाला बताया था। लेकिन जब दिलीप कुमार ने जवाब दिया तो इंदिरा गांधी की बोलती बंद हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक्टर के इस जवाब से हैरान थे।
इंडियन सिनेमा का राजनीति और नेताओं के साथ गहरा रिश्ता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर आज नरेंद्र मोदी के युग में सिनेमा और राजनीति के बीच खास रिश्ता देखा गया है। लेकिन उस दौर में नेताओं के सामने अपना पक्ष रखना इतनी बड़ी बात नहीं थी। जैसे एक दफा उस दौर के सबसे बड़े कलाकारों में से एक दिलीप कुमार ने इंदिरा गांधी की बोलती बंद कर दी थी। दिलीप कुमार के उस लहजे के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दीवाने हो गए थे। ये बात 60 के दशक की है। पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू और दिलीप कुमार एक ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए मिले थे।
इंदिरा गांधी ने की थी इंडियन सिनेमा की बुराई
1963 के आसपास की है। उस समय दिलीप कुमार को इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर गिल्ड के लीडर के रूप में चुना गया था। ऐसे में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिलीप कुमार को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया हुआ था। इस दौरान पीएम नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भी मौजूद थीं। बातचीत का दौर शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी ने दिलीप कुमार के सामने इंडियन सिनेमा की बुराई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वो पैरिस, लंदन मोस्को में कई खूबसूरत प्ले देख कर आई हैं। उन्होंने इंडियन सिनेमा को पिछड़ा और वेस्टर्न फिल्मों की नकल बताया। इंदिरा गांधी ने आगे ये भी कहा कि यहां की फिल्मों में हिंदुस्तानियत की कमी है। इंदिरा गांधी ने करीब 10-12 मिनट तक इंडियन सिनेमा की बुराई की। आगे जब दिलीप कुमार ने सिनेमा के बचाव में जो बातें कहीं उससे इंदिरा गांधी की बोलती बंद हो गई। पंडित नेहरू ने भी एक्टर की तारीफ की।
दिलीप कुमार का जवाब
दिलीप कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इंदिरा गांधी आपने जो भी कहा वो वाकई सच और सही है। इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। एक्टर ने कहा कि अगर हम ये कहें कि इंडियन सिनेमा बहुत शानदार है तो ये सही नहीं होगा। लेकिन आप जो कह रही हैं कि हमारी फिल्मों में हिंदुस्तानियत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं पिछले 12 मिनट से आ जो बातचीत कर रही हैं उसमें एक भी शब्द हिंदुस्तानी नहीं था। आप अंग्रेजी में बोल रही हैं थीं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया ऐसा रिएक्शन
दिलीप कुमार यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम सड़क बना रहे हैं, हम सिंचाई के साधन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, इंटरनेशनल संबंधों को मजबूत कर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे एक्टर ने कहा था कि हम हर साल भीख मांगने निकल पड़ते हैं, कभी गेंहू, चावल के लिए तो कभी तेल के लिए। पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतनी कोशिशों के बावजूद शिक्षा व्यवस्था खराब है। इसलिए सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पिछड़ी हुई नहीं है बल्कि हमारी सड़के, शिक्षा भी कमजोर है। दिलीप कुमार ने बताया था कि उन्हें डर था कि ये सब सुनने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से तीखी प्रतिक्रिया मिलेगी। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा ‘युसूफ तुम्हारी जगह मैं होता तो इतना विनम्र नहीं होता।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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