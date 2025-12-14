बेटे सनी देओल के लिए अचानक मौसमी चटर्जी के घर पहुंच गए थे धर्मेंद्र, कही थी ये बात

संक्षेप: धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनसे जुड़े किस्से अब सामने आ रहे हैं। हाल में मौसमी चटर्जी ने बताया कि कैसे धर्मेंद्र बिना किसी को बताए उनके घर पहुंच गए थे। एक्टर को सामने देख एक्ट्रेस की घर की नौकरानी हैरान हो गई थीं।

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमेशा अपनी दरियादिली के लिए याद किए जाएंगे। धर्मेंद्र के साथ काम करने वाले लोग उनके जमीन से जुड़े और दोस्ताना व्यवहार की तारीफ करते नहीं थकते। इतने बड़े स्टार होने के बाद भी उनका रिश्ता स्पॉट बॉय से लेकर फिल्म के बड़े एक्टर सबके साथ मिलनसार होता था। धर्मेंद्र खुद को इतना जमीन से जुड़ा हुआ इंसान मानते थे इसलिए तो एक बार वो एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी के घर जा पहुंचे थे।

धर्मेंद्र से जुड़ा किस्सा धर्मेंद्र के निधन के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी उन्हें याद कर रो पड़ीं। उन्होंने एक्टर से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताया जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। धर्मेंद्र अपने बेटों सनी और बॉबी देओल के फिल्मी करियर को लेकर सतर्क थे। वो फिल्मों के चयन और उन्हें स्थापित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि बेटे सनी की फिल्म घायल में काम करने के लिए एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने मना कर दिया है तो वो खुद उनके घर उन्हें मनाने चले गए।

घर पहुंच गए थे धर्मेंद्र इस बारे में खुद मौसमी चटर्जी ने बताया था। उन्होंने हाल में बताया था कि जब उन्हें घायल के लिए अप्रोच किया गया था, तब सनी देओल, पहलाज निहलानी और राज संतोषी उनसे मिलने उनके घर आए थे। हालांकि बातचीत इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि फिल्म के मेकर्स उनकी फीस कम रखना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। मौसमी चटर्जी ने बताया कि इस बातचीत के बाद माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था और मेकर्स भी परेशान थे। लेकिन तीसरे दिन जो हुआ, वही धर्मेंद्र को खास बनाता है। मौसमी ने बताया कि खुद धर्मेंद्र उनके घर पहुंच गए थे। धर्मेंद्र का इस तरह घर आना सभी के लिए हैरान करने वाला था। उनके घर में कभी फिल्मी माहौल नहीं रहा था, इसलिए जब धर्मेंद्र पहुंचे तो उनके घर काम करने वाली नौकरानी हैरान हो गई।