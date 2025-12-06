धर्मेंद्र ने इसलिए अपने ही भतीजे एक्टर अभय देओल को जड़ दिया था जोरदार थप्पड़, हैरान कर देगी वजह

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धमेंद्र हमेशा अपने विनम्रता के लिए याद किए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब एक्टर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने भतीजे अभय देओल को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इस थप्पड़ ने एक्टर को जिंदगी भर की सीख दी।

बॉलीवुड एक्टर धमेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। बॉलीवुड के ही-मैन ने कई दशकों तक इंडस्ट्री में काम किया। इस दौरान उन्हें उनके किरदारों और सुंदरता के अलावा दरिया दिली के लिए जाना जाता था। धर्मेंद्र स्वाभाव से इतनी विनम्र थे कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन एक दफा ऐसा भी हुआ कि उनके गुस्से की सीमा पार हो गई। एक्टर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने छोटे भाई अजीत के बेटे एक्टर अभय देओल को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।

धर्मेंद्र ने मारा था थप्पड़ दरअसल, ये बात उस समय की है जब अभय काफी छोटे थे और शरारती भी। उन्हें गाड़ी चलाने का बेहद शौक था और जैसे ही मौका मिलता, वो कार का स्टियरिंग पकड़ लेते। धीरे-धीरे उन्होंने गाड़ी चलाना सीख भी लिया, मगर उनकी रफ़्तार हमेशा बहुत तेज रहती थी। एक दिन धर्मेंद्र अभय के साथ कार में बैठे थे और हमेशा की तरह अभय ने कार को तेज़ रफ्तार में दौड़ाना शुरू कर दिया। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि धर्मेंद्र को उनकी चिंता होने लगी। उस पल उनका शांत स्वभाव पीछे रह गया और गुस्सा दिखाया। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और गुस्से में अभय को एक जोरदार तमाचा लगा दिया। ये थप्पड़ गुस्से से ज्यादा चिंता की देन था। वो नहीं चाहते थे कि अभय किसी खतरे में पड़े। ये किस्सा खुद अभय देओल ने बताया था। अभय ने बताया था कि ये थप्पड़ उन्हें जिंदगी भर के लिए एक सबक बन गया था।