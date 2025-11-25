जब आधी रात को धर्मेंद्र ने इस गांव के एक घर का खटखटाया था दरवाजा, बोले-रामसिंह का घर कौन सा है…

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जमीन से जुड़े एक्टर कहे जाते थे। स्ट्रगल कर रहे एक्टर्स को मौका देते और जब पुराने लोगों की याद आती तो आधी रात को उनके घर जा पहुंचते। ऐसा ही कुछ उन्होंने साल 2002 में किया था।

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों की आंखें नम कर देते हैं। परिवार और फैंस के दुख के बीच उनका एक पुराना वाकया फिर याद किया जा रहा है, जो उनकी सादगी और जड़ों से जुड़ाव की एक मिसाल बन चुका है। धर्मेंद्र, जो अपनी जिंदादिली और जमीन से जुड़े स्वभाव के लिए जाने जाते थे, सुपरस्टार बनने के बाद भी अपने पुराने रिश्तों को कभी नहीं भूले। ऐसा ही एक वाकया साल 2002 की ठंडी रात में पंजाब के ललतों कलां गांव में देखने को मिला था जब आधी रात के करीब गांव वाले अचानक एक अनजानी हलचल से चौंक गए। ये किस्सा एक्टर की बायोग्राफी में लिखा गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अचानक दोस्त से मिलने गांव पहुंचे थे धर्मेंद्र ललतों कलां गांव में घना सन्नाटा था, तभी एक किसान के घर पर किसी ने ज़ोर-ज़ोर से दरवाजा खटखटाया। घर की महिला ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह अपने सामने शख्स को देख हैरान हो गई। सामने खड़े थे शख्स थे धर्मेंद्र। महिला कुछ समझ पाती, उससे पहले धर्मेंद्र ने विनम्रता से पूछा “राम सिंह का घर कौन-सा है?” दरअसल, धर्मेंद्र अपने उस पुराने मकान मालिक राम सिंह को ढूंढ रहे थे, जिनके घर में वे बचपन में परिवार के साथ किराए पर रहे थे। उनके पिता उस समय गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। बरसों बाद स्टार बनने के बाद धर्मेंद्र अचानक उनसे मिलने पहुंचे थे।