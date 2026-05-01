इंदिरा गांधी को इस सुपरस्टार ने दी थी चुनौती, आयरन लेडी ने एक्टर की फिल्मों पर लगा दिया था बैन
देव आनंद बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब देव आनंद इमरजेंसी के खिलाफ ही चले गए थे।
बॉलीवुड के एवरग्रीन हीरो कहे जाने वाले देव आनंद ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त थी। देव आनंद की खास बात यह भी थी कि वह कभी किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते थे। क्या आप जानते हैं कि एक बार वह प्रधानमंत्री के खिलाफ तक चले गए थे। इसके अलावा उन्होंने उनके खिलाफ अपनी एक अलग पार्टी तक बना डाली थी।
इमरजेंसी और देव आनंद का किस्सा
हिंदुस्तान टाइम्स की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक देव आनंद ने इमरजेंसी के सपोर्ट में दूरदर्शन पर बोलने से मना कर दिया था क्योंकि वह इसके खिलाफ थे। इतना ही नहीं इमरजेंसी के 2 साल बाद देव आनंद ने कुछ फिल्म ग्रुप पर्सनैलिटीज का ग्रु बनाया इंदिरा गांधी के खिलाफ। उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम की एक पार्टी भी बनाई। लेकिन बाद में इसे वहीं रोक दिया क्योंकि वह इलेक्शन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे थे।
देव आनंद ने इमरजेंसी को बोला था बुरा सपना
1977 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक देव आनंद ने इमरजेंसी को डार्क नाइट कहा था, एक बुरा सपना और लोगों की इंसल्ट बताया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देव आनं उस समय केंद्र सरकार द्वारा रचे गए दबाव की कार्रवाई का शिकार हुए थे।
देव आनंद ने एक न्यूज मैगजीन में कहा था, ‘मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उम्मीदवार के लिए प्रचार करूंगा तो मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी।’
देव आनंद की फिल्मों को कर दिया था बैन
वैसे ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि इसके बाद देव आनंद की फिल्मों को बैन कर दिया गया था। देव आनंद समेत कई स्टार्स की फिल्में रिलीज से पहले रोक दी गई थीं। इतना ही नहीं टीवी पर भी उनकी फिल्मों को दिखाने से बैन कर दिया था।
शेखर कपूर ने कहा था देव आनंद पीछे नहीं हटते थे
बता दें कि फिल्ममेकर शेखर कपूर ने सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘देव आनंद स्टार से ज्यादा थे। वह जिस चीज पर विश्वास करते थे उसके लिए लड़ने से पीछे नहीं हटते थे। वह इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के खिलाफ थे।’
देव आनंद की हिट फिल्में
देव आनंद ने अपने करियर में गाइड, सीआईडी, ज्वैल थीफ, टैक्सी ड्राइवर, जाल, दुश्मन, कालाबाजार, बॉम्बे का बाबू जैसी हिट फिल्में दी हैं। उन्होंने 1971 में रिलीज हुई हरे राम हरे कृष्णा भी डायरेक्ट की थी। देव आनंद की लास्ट फिल्म चार्जशीट थी।
वहीं 2011 में देव आनंद का निधन हो गया था। उस दौरान देव आनंद अपनी कल्ट हिट फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के एक्सटेन्शन पर काम करने का प्लान बना रहे थे।
देव आनंद की पर्सनल लाइफ
देव आनंद की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी की। दोनों का प्यार 1951 में रिलीज हुई बाजी से शुरू हुआ। दोनों ने अपने रिलेशन को काफी सीक्रेट रखा और फिर एक दिन टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान दोनों लंच ब्रेक पर जाकर शादी कर आए। दोनों के 2 बच्चे हैं सुनील और देविना। कल्पना ने शादी के बाद बच्चों की परवरिश के लिए एक्टिंग छोड़ दी थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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