पिता धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में से ये खास चीज चाहती थीं बेटी अहाना देओल, खुद बताई थी खासियत

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धमेंद्र अपनी बेटियों के बेहद करीब रहे हैं। उनकी बेटी अहाना ने पिता की प्रॉपर्टी से ये खास चीज की मांग की थी। ये चीज धमेंद्र के दिल के बेहद करीब थी। अहाना चाहती थी कि पिता की विरासत में से उन्हें वो चीज मिल जाए।

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक्टर ने 89 साल की उम्र में सभी को अलविदा कहा। एक्टर ने अपनी आखिरी सांस अपने मुंबई वाले घर पर परिवार वालों के सामने ली। पिता के जाने से उनके 6 बच्चे दुखी है। परिवार के साथ देशभर में एक्टर के निधन का दुख मनाया जा रहा है। इस बीच धर्मेंद्र की बेटी अहाना देओल के एक पुराने इंटरव्यू की कुछ बातें सामने आ रही हैं। अहाना ने बताया था कि उन्हें अपने पिता की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ये खास चीज चाहिए।

धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी से चाहिए ये खास चीज अहाना ने HerZindagiBuzz के साथ बातचीत में कहा था, "अगर मुझे मेरे पिता से कुछ विरासत में मिलना हो, तो मैं उनकी पहली कार Fiat चाहूंगी। वह कार बहुत क्यूट और विंटेज है, और यह कार मेरे लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि उसमें मेरे पिता की कई यादें जुड़ी हुई हैं।"

खूबसूरत यादें अहाना ने आगे पिता से जुड़ा के किस्सा भी शेयर किया था। उन्होंने कहा था, मैं छह साल की थी जब वो लोनावला में अपने फार्म जा रहे थे। जाने से पहले वे हमें अलविदा कहने के लिए बस यूं ही रुक गए थे। मैंने अचानक कहा, 'मैं भी जाना चाहती हूं।' और यह सब अचानक हुआ। उन्होंने मेरा बैग पैक किया और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे कार में अपनी गोद में बिठाया। यह उनके साथ मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक है। मैं इसे हमेशा बहुत प्यार से याद रखूंगी।