दारा सिंह की मौत के बाद बच्चे कर रहे थे पार्टी, तभी सांत्वना देने पहुंच गए अमिताभ और फिर...
Dara Singh Kissa: दिवंगत एक्टर-रेसलर दारा सिंह ने निधन से पहले अपने बच्चों से कहा था कि जब वो नहीं रहें तो उनकी मौत को सलिब्रेट करना। उनके बच्चों ने ऐसा ही किया, लेकिन तभी अचानक घर पर शोक मनाने अमिताभ बच्चन पहुंच गए।
प्रोफेशनल रेसलर और पूर्व राज्य सभा सांसद रहे दिवंगत एक्टर दारा सिंह ने अपने निधन से पहले बच्चों से एक ऐसी इच्छा जाहिर की थी, जिसे पूरी करने के चक्कर में उनके बेटे विंदु दारा सिंह बुरे फंस गए। विंदु दारा सिंह ने खुद यह किस्सा एक इंटरव्यू में बताया था। बॉलीवुड एक्टर विंदु दारा सिंह ने बताया कि उनके पिता उनसे कहा करते थे कि मैं 84 का हो गया अब बस बहुत है। अब मुझे और नहीं जीना है। एक दिन जब तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अपने बेटे विंदु से एक दिन कहा- विंदु मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना। इस पर विंदु ने कहा- अरे पापा एक बार चलो तो सही, दिखाते हैं।
मरने से पहले दारा सिंह ने बताई अपनी आखिरी इच्छा
इस पर दारा सिंह ने जवाब दिया- नहीं, हॉस्पिटल नहीं। तो विंदु ने कहा- ठीक है। दारा सिंह ने जाने से पहले अपने बच्चों को अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहा, 'जब मैं चला जाऊं तो मेरी जिंदगी को सेलिब्रेट करना। रोना मत तुम लोग सब। मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी है।" विंदु दारा सिंह को यह बात याद रही। जब दारा सिंह का निधन हुआ तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ और इसमें उनके भाई-बहन, सभी इन लॉज शामिल थे। इसी दौरान सबको याद आया कि पापा ने कहा था कि मेरी मौत को सेलिब्रेट करना।
जब पार्टी चल रही थी और अचानक आ गए अमिताभ
विंदु दारा सिंह ने बताया, 'तो सारे लोगों को बाय-बाय करने के बाद रात को हमने शैंपेन खोल के पार्टी की। सभी लोग जश्न मनाने लगे और जाम झलकाते हुए 'डैड के नाम', 'डैड के नाम' कहने लगे। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने अमिताभ बच्चन खड़े हैं। वह शोक मनाने के लिए आए थे। वो पूरे दिन कहीं बिजी रहे होंगे। रात को शूटिंग निपटाकर वो हमारे घर आए।' विंदू ने बताया कि उस वक्त सिचुएशन काफी अजीब हो गई थी। क्योंकि वह सफेद कपड़े पहनकर हमें सॉरी कहने आए थे और उन्होंने देखा कि यहां तो घर में कुछ और ही चल रहा है।
घर का माहौल देख कनफ्यूज हुआ अमिताभ बच्चन
विंदू दारा सिंह ने तब अमिताभ बच्चन को बताया कि उनके पापा ने मरने से पहले कहा था कि मैं चला जाऊं तो मेरी मौत को सेलिब्रेट करना। अमिताभ बच्चन ने उन्हें थंम्स अप दिखाया और पूछा- मम्मी कहां हैं? विंदु ने कहा- मम्मी अंदर हैं। तो जाकर अमिताभ बच्चन दारा सिंह की पत्नी के पास बैठे और शोक प्रकट करने और कुछ देर वहां वक्त बिताने के बाद वहां से चले गए। लेकिन विंदु दारा सिंह के लिए यह किस्सा जिंदगी भर के लिए यादगार हो गया। बता दें कि दारा सिंह ने रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था जो आज तक यादगार है।
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