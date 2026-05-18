चौदहवीं का चांद हो...गाने में एक शब्द की वजह से शकील बदायूंनी ने भरी महफिल में झेली थी जिल्लत
चौदहवीं का चांद हो, या आफताब हो...इस खूबसूरत गाने के लिए शकील बदायूंनी को अवॉर्ड मिला था लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें एक शब्द की वजह से उन्हें भरे मुशायरे में फटकार पड़ी थी? यहां जानें किस्सा...
शकील बदायूंनी, एक ऐसे गीतकार जिन्होंने प्यार पर कुछ ऐसे नगमे लिख दिए जिनको तारीफ में बांधना मुश्किल है। मोहब्बत जो सिर्फ दिल तक थी उन्होंने इसे ऐसे अल्फाज दिए जिनसे कई लोगों का काम आसान हो गया। जब चली ठंडी हवा, जब प्यार किया तो डरना क्या, मुझे इश्क है तुझी से... कई ऐसे गाने हैं जो कानों से सीधे दिल में उतर जाते हैं। चौदहवीं का चांद हो, एक ऐसा ही खूबसूरत गाना है जो महबूबा की तारीफ में लिखा गया है। लोग आज भी इसको सुनते और गाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने की वजह से सखील बदायूंनी को भरी महफिल में लताड़ पड़ी थी। चलिए आज आपको ये किस्सा बताते हैं।
लिखे थे दिल छूने वाले भजन
शकील बदायूंनी का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उन्होंने अपने नाम के आगे शहर का नाम जोड़ा था। उनका असली नाम शकील अहमद था। कहा जाता है कि वह हर दिन में प्यार की आग लगाने वाले शायर थे। उनकी शायरी और गीतों में उर्दू की मिठास थी वहीं उन्होंने मोहे पनघट पे नंदलाल, मन तड़पत हरि दर्शन को जैसे भजन भी लिखे थे।
लिखे थे चौदहवीं का चांद के सारे गाने
गुरुदत्त अपनी फिल्म चौदहवीं का चांद फिल्म के लिए अलग तरह का गाना चाहते थे। उन्हें इसके लिए शकील बदायूंनी को चुना। इस मूवी के गाने लिखने में उन्होंने जी-जान लगा दी। रिलीज के बाद फिल्म चली और गाने रेडियो पर आकर लोगों के फेवरिट बन चुके थे। चौदहवीं का चांद के सारे दस गाने शकील बदायूंनी ने लिखे थे। टाइटल सॉन्ग के लिए शकील को फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। इसी गाने की वजह से उन्हें बेइज्जती भी झेलनी पड़ी थी।
जब शकील से चिढ़ गए हजरत नातिक
निदा फाजली की किताब चेहरे में इस घटना का जिक्र है। ग्वालियर के मुशायरे में देशभर के नामचीन शायर पहुंचे थे। वहां शकील बदायूंनी थे। यहां दाग देहलवी के शिष्य हजरत नातिक गुलावटी भी पहुंचे थे। वह काफी मशहूर शायर थे। उनके बारे में जगजाहिर था कि नातिक मुंहफट हैं। जब वह मुशायरे में पहुंचे तो स्टेज पर शकील बदायूंनी थे। शकील ने उनकी शान में एक शेर पढ़ा। नातिक थोड़े चिढ़ गए और उन्होंने शकील को डांटना शुरू कर दिया। कहा कि शकील के पिता भी शायर थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह गाना लिखने में ऐसी छोटी-छोटी गलती करेंगे।
बंबई जाकर भूल गए तहजीब?
नातिक बोले कि पैसों के चक्कर में शकील कायदे और तहजीब भूल गए हैं। शकील ने पूछा कि गलती बता दें तो पता चला कि उनका गुस्सा, चौदहवीं का चांद हो गाने में छंद की गलती पर था। उनका कहना था कि गाने की शुरुआती लाइन में शकील ने चौदहवीं का चांद हो, या आफताब हो में 'तुम' शब्द गायब कर दिया है। इस वजह से छंद का तालमेल बिगड़ गया है। नातिक बोले कि अब इस गलती को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि गाना रेडियो पर आ चुका है। नातिक उन्हें शकील के पिता के दोस्त की हैसियत से भी डांट रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शकील बंबई जाकर बदायूं की तहजीब भूल गए और छंद के नियम में हेरफेर कर दिया।
शकील ने दिया था ये जवाब
शकील को भरी महफिल में ऐसी फटकार की उम्मीद नहीं थी। वह शर्मसार थे। जवाब में उन्होंने बताया कि फिल्मों में संगीत के हिसाब से कुछ शब्द घटा-बढ़ा लिए जाते हैं। इस वजह से तुम शब्द नहीं लिया। इस पर नातिक ने जवाब दिया कि ऐसा पैसा भी क्या काम का जिससे तुम्हें कला के साथ हेरफेर करना पड़े।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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