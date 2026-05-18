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चौदहवीं का चांद हो...गाने में एक शब्द की वजह से शकील बदायूंनी ने भरी महफिल में झेली थी जिल्लत

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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चौदहवीं का चांद हो, या आफताब हो...इस खूबसूरत गाने के लिए शकील बदायूंनी को अवॉर्ड मिला था लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें एक शब्द की वजह से उन्हें भरे मुशायरे में फटकार पड़ी थी? यहां जानें किस्सा...

चौदहवीं का चांद हो...गाने में एक शब्द की वजह से शकील बदायूंनी ने भरी महफिल में झेली थी जिल्लत

शकील बदायूंनी, एक ऐसे गीतकार जिन्होंने प्यार पर कुछ ऐसे नगमे लिख दिए जिनको तारीफ में बांधना मुश्किल है। मोहब्बत जो सिर्फ दिल तक थी उन्होंने इसे ऐसे अल्फाज दिए जिनसे कई लोगों का काम आसान हो गया। जब चली ठंडी हवा, जब प्यार किया तो डरना क्या, मुझे इश्क है तुझी से... कई ऐसे गाने हैं जो कानों से सीधे दिल में उतर जाते हैं। चौदहवीं का चांद हो, एक ऐसा ही खूबसूरत गाना है जो महबूबा की तारीफ में लिखा गया है। लोग आज भी इसको सुनते और गाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने की वजह से सखील बदायूंनी को भरी महफिल में लताड़ पड़ी थी। चलिए आज आपको ये किस्सा बताते हैं।

लिखे थे दिल छूने वाले भजन

शकील बदायूंनी का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उन्होंने अपने नाम के आगे शहर का नाम जोड़ा था। उनका असली नाम शकील अहमद था। कहा जाता है कि वह हर दिन में प्यार की आग लगाने वाले शायर थे। उनकी शायरी और गीतों में उर्दू की मिठास थी वहीं उन्होंने मोहे पनघट पे नंदलाल, मन तड़पत हरि दर्शन को जैसे भजन भी लिखे थे।

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लिखे थे चौदहवीं का चांद के सारे गाने

गुरुदत्त अपनी फिल्म चौदहवीं का चांद फिल्म के लिए अलग तरह का गाना चाहते थे। उन्हें इसके लिए शकील बदायूंनी को चुना। इस मूवी के गाने लिखने में उन्होंने जी-जान लगा दी। रिलीज के बाद फिल्म चली और गाने रेडियो पर आकर लोगों के फेवरिट बन चुके थे। चौदहवीं का चांद के सारे दस गाने शकील बदायूंनी ने लिखे थे। टाइटल सॉन्ग के लिए शकील को फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। इसी गाने की वजह से उन्हें बेइज्जती भी झेलनी पड़ी थी।

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जब शकील से चिढ़ गए हजरत नातिक

निदा फाजली की किताब चेहरे में इस घटना का जिक्र है। ग्वालियर के मुशायरे में देशभर के नामचीन शायर पहुंचे थे। वहां शकील बदायूंनी थे। यहां दाग देहलवी के शिष्य हजरत नातिक गुलावटी भी पहुंचे थे। वह काफी मशहूर शायर थे। उनके बारे में जगजाहिर था कि नातिक मुंहफट हैं। जब वह मुशायरे में पहुंचे तो स्टेज पर शकील बदायूंनी थे। शकील ने उनकी शान में एक शेर पढ़ा। नातिक थोड़े चिढ़ गए और उन्होंने शकील को डांटना शुरू कर दिया। कहा कि शकील के पिता भी शायर थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह गाना लिखने में ऐसी छोटी-छोटी गलती करेंगे।

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बंबई जाकर भूल गए तहजीब?

नातिक बोले कि पैसों के चक्कर में शकील कायदे और तहजीब भूल गए हैं। शकील ने पूछा कि गलती बता दें तो पता चला कि उनका गुस्सा, चौदहवीं का चांद हो गाने में छंद की गलती पर था। उनका कहना था कि गाने की शुरुआती लाइन में शकील ने चौदहवीं का चांद हो, या आफताब हो में 'तुम' शब्द गायब कर दिया है। इस वजह से छंद का तालमेल बिगड़ गया है। नातिक बोले कि अब इस गलती को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि गाना रेडियो पर आ चुका है। नातिक उन्हें शकील के पिता के दोस्त की हैसियत से भी डांट रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शकील बंबई जाकर बदायूं की तहजीब भूल गए और छंद के नियम में हेरफेर कर दिया।

शकील ने दिया था ये जवाब

शकील को भरी महफिल में ऐसी फटकार की उम्मीद नहीं थी। वह शर्मसार थे। जवाब में उन्होंने बताया कि फिल्मों में संगीत के हिसाब से कुछ शब्द घटा-बढ़ा लिए जाते हैं। इस वजह से तुम शब्द नहीं लिया। इस पर नातिक ने जवाब दिया कि ऐसा पैसा भी क्या काम का जिससे तुम्हें कला के साथ हेरफेर करना पड़े।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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