अशोक कुमार के होंठों पर लगा मधुबाला का स्कार्फ… सेंसर बोर्ड ने सेक्सी बताकर कटवा दिया था ये सीन

पुराने जमाने की फिल्मों में प्यार दिखाना डायरेक्टर्स के लिए काफी मुश्किल था। हावड़ा ब्रिज के डायरेक्टर के बेटे ने एक ऐसे ही साधारण से सीन के बारे में बताया है जिस पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी।

Jan 13, 2026 03:29 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गुजरे जमाने की आइकॉनिक फिल्म हावड़ा ब्रिज के डायरेक्टर शक्ति सामंत के बेटे आशिम ने मूवी से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बातें एक पॉडकास्ट के दौरान बताईं। उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म के लीड एक्टर्स मधुबाला और अशोक कुमार ने शुरुआत में उनके पिता से पैसे नहीं लिए थे। इतना ही नहीं उन्होंने फिल्म के एक सीन के बारे में भी बताया जिसमें मधुबाला का स्कार्फ अशोक कुमार के होठों को छूता है। उस वक्त सेंसर बोर्ड ने इस सीन को भी सेक्सी मानकर काट दिया था।

फिल्म के लिए लिया 1 रुपया

शक्ति सामंत के बेटे आशिम हिंदी रश को मधुबाला और अशोक कुमार को उस फिल्म के लेने के बारे में बता रहे थे। वह बोले, 'जब मेरे डैड ने उनके कैरेक्टर के बारे में बताया तो वह बहुत हंसी, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। उन्होंने पूरी कहानी सुनी भी नहीं। अपना कैरेक्टर सुना और फिल्म करने के लिए तैयार हो गईं।' आशिम ने मधुबाला के बड़प्पन को याद किया और बोले, 'जब हमने मधुबाला से पैसों की बात की तो उन्होंने अपने पिता से बात करने को कहा। अपने पिता से मिलवाया दिया और चली गईं। उन्होंने मधुबाला की फीस बताई और जब हम पैसे देने लगे तो उन्होंने रोक दिया और बोले, 'मधुबाला ने बोला है 1 रुपये लेने के लिए।''

अशोक कुमार ने दिखाया था बड़ा दिल

मधुबाला के पिता ने बताया, 'हमें पता चला है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अभी 1 रुपये ही दे दीजिए लेकिन जब आप शूटिंग शुरू करेंगे तब साइनिंग अमाउंट दीजिएगा। पैसा जब आप दे पाएं तब ही दीजिएगा।' आशिम ने बताया कि अशोक कुमार ने भी शुरुआत में उनके पिता से पैसे नहीं लिए थे। अशोक उनके पिता के साथ पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके थे तो उन्होंने भी मधुबाला वाली शर्तें रखी थीं। शुरू में दोनों ने ही पैसे नहीं लिए थे।

जब फिल्म से कट गया स्कार्फ वाला सीन

आशिम ने बताया कि उस वक्त सेंसर बोर्ड कितना सख्त था। उन्होंने मधुबाला और अशोक कुमार के बीच का एक खूबसूरत सा रोमांटिक सीन काट दिया था। यह सीन हाबड़ा ब्रिज के गाने 'ये क्या कर डाला तूने' का था। आशिम ने बताया कि उनके पिता ने बताया था कि गाने में एक शॉट था जिसमें मधुबाला का स्कार्फ अशोक कुमार के चेहरे को ढकता हुआ उनको होंठों को रगड़ता है। सेंसर बोर्ड ने यह सीन काट दिया था। जब शक्ति सामंत ने सेंसर बोर्ड से वजह पूछी तो उन्होंने बताया था कि सीन बहुत सेंशुअस और सेक्सी लग रहा था। देखें गाना

