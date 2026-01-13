अशोक कुमार के होंठों पर लगा मधुबाला का स्कार्फ… सेंसर बोर्ड ने सेक्सी बताकर कटवा दिया था ये सीन

संक्षेप: पुराने जमाने की फिल्मों में प्यार दिखाना डायरेक्टर्स के लिए काफी मुश्किल था। हावड़ा ब्रिज के डायरेक्टर के बेटे ने एक ऐसे ही साधारण से सीन के बारे में बताया है जिस पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी।

गुजरे जमाने की आइकॉनिक फिल्म हावड़ा ब्रिज के डायरेक्टर शक्ति सामंत के बेटे आशिम ने मूवी से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बातें एक पॉडकास्ट के दौरान बताईं। उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म के लीड एक्टर्स मधुबाला और अशोक कुमार ने शुरुआत में उनके पिता से पैसे नहीं लिए थे। इतना ही नहीं उन्होंने फिल्म के एक सीन के बारे में भी बताया जिसमें मधुबाला का स्कार्फ अशोक कुमार के होठों को छूता है। उस वक्त सेंसर बोर्ड ने इस सीन को भी सेक्सी मानकर काट दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फिल्म के लिए लिया 1 रुपया शक्ति सामंत के बेटे आशिम हिंदी रश को मधुबाला और अशोक कुमार को उस फिल्म के लेने के बारे में बता रहे थे। वह बोले, 'जब मेरे डैड ने उनके कैरेक्टर के बारे में बताया तो वह बहुत हंसी, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। उन्होंने पूरी कहानी सुनी भी नहीं। अपना कैरेक्टर सुना और फिल्म करने के लिए तैयार हो गईं।' आशिम ने मधुबाला के बड़प्पन को याद किया और बोले, 'जब हमने मधुबाला से पैसों की बात की तो उन्होंने अपने पिता से बात करने को कहा। अपने पिता से मिलवाया दिया और चली गईं। उन्होंने मधुबाला की फीस बताई और जब हम पैसे देने लगे तो उन्होंने रोक दिया और बोले, 'मधुबाला ने बोला है 1 रुपये लेने के लिए।''





अशोक कुमार ने दिखाया था बड़ा दिल मधुबाला के पिता ने बताया, 'हमें पता चला है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अभी 1 रुपये ही दे दीजिए लेकिन जब आप शूटिंग शुरू करेंगे तब साइनिंग अमाउंट दीजिएगा। पैसा जब आप दे पाएं तब ही दीजिएगा।' आशिम ने बताया कि अशोक कुमार ने भी शुरुआत में उनके पिता से पैसे नहीं लिए थे। अशोक उनके पिता के साथ पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके थे तो उन्होंने भी मधुबाला वाली शर्तें रखी थीं। शुरू में दोनों ने ही पैसे नहीं लिए थे।