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बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के साथ 6 साल की उम्र में हुआ था रेप, बेल्ट से पीटा गया, एक प्रोड्यूसर ने भी रखी बुरी नजर

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के साथ 6 साल की उम्र में हुआ था बुरा काम। प्रोड्यूसर ने भी रखी बुरी नजर। आज भी अतीत का दर्द नहीं भूली हैं एक्ट्रेस। मां ने बचपन में से ही करवाया फिल्मों में काम।

बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के साथ 6 साल की उम्र में हुआ था रेप, बेल्ट से पीटा गया, एक प्रोड्यूसर ने भी रखी बुरी नजर

बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी ईरानी को अपने कई फिल्मों में सपोर्टिंग किरदारों में देखा होगा। एक्ट्रेस ने हाउसफुल, दिल तो बच्चा है जी, क्या कहना जैसी फिल्मों में देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं डेजी ईरानी ने बहुत छोटी उम्र में ही जिंदगी के सबसे बड़े दर्द को झेला था। मां ने छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करवाया और फिर एक जानकार ने 6 साल की छोटी उम्र में उनका रेप किया। जिंदगी के इस दर्द को 70 सालों बाद भी नहीं भूल पाई हैं एक्ट्रेस।

डेजी का अतीत आज भी देता है तकलीफ

डेजी ईरानी ने साल 2018 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई उस घटना का जिक्र किया था। एक्ट्रेस ने बताया कि साल 1957 में फिल्म 'हम पंछी एक डाल के' की शूटिंग के लिए वो चेन्नई गई थीं। इस समय उनकी उम्र 6 साल रही होगी। उनकी मां ने उनके लिए एक गार्जियन को रखा था। इस शख्स की फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी पहचान थी। डेजी की मां को लगता था कि ये शख्स उनकी बेटी को फिल्मों में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस गार्जियन का काम डेजी को फिल्म सेट पर लाना, ले जाना था। एक्ट्रेस ने बताया जब वो फिल्म के लिए चेन्नई गए थे तो एक रात उस आदमी ने उनके साथ रेप किया और बेल्ट से पीटा। धमकी भी दी थी कि उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो वो उन्हें जान से मार देंगे। डेजी ईरानी ने बताया कि इस घटना के अगले दिन वो शूटिंग सेट पर पहुंची। शूटिंग की जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।

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daisy irani

प्रोड्यूसर ने रखी थी बुरी नजर

एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी बहन हनी ईरानी और उनका कोई बचपन नहीं था। उनकी मां पेरिन ने बचपन से उनसे काम करवाया। इस दौरान एक्ट्रेस ने 50 के दशक में आई कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार और फिर बाद में टीनएजर के तौर पर काम किया। डेजी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो टीनएजर हुई तो उनकी मां ने उनके उपरी कपड़ों में स्पंज डालकर और उन्हें साड़ी पहना का प्रोड्यूसर मालिकचंद कोचर के ऑफिस में छोड़ आई थीं। कुछ देर बाद प्रोड्यूसर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। उन्हें गुस्सा आया। लेकिन फिर उन्होंने अपने कपड़ों के स्पंज निकालकर उनके हाथ में रख दिए। प्रोड्यूसर को झटका लग गया।

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फिल्मों में किया काम

बात दें, डेजी ने बाल कलाकार जागते रहो, नया दौर, धुल का फूल जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद टीनएज में उन्होंने कटी पतंग, कैदी नंबर 911 काम किया था।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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