बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के साथ 6 साल की उम्र में हुआ था रेप, बेल्ट से पीटा गया, एक प्रोड्यूसर ने भी रखी बुरी नजर
बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के साथ 6 साल की उम्र में हुआ था बुरा काम। प्रोड्यूसर ने भी रखी बुरी नजर। आज भी अतीत का दर्द नहीं भूली हैं एक्ट्रेस। मां ने बचपन में से ही करवाया फिल्मों में काम।
बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी ईरानी को अपने कई फिल्मों में सपोर्टिंग किरदारों में देखा होगा। एक्ट्रेस ने हाउसफुल, दिल तो बच्चा है जी, क्या कहना जैसी फिल्मों में देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं डेजी ईरानी ने बहुत छोटी उम्र में ही जिंदगी के सबसे बड़े दर्द को झेला था। मां ने छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करवाया और फिर एक जानकार ने 6 साल की छोटी उम्र में उनका रेप किया। जिंदगी के इस दर्द को 70 सालों बाद भी नहीं भूल पाई हैं एक्ट्रेस।
डेजी का अतीत आज भी देता है तकलीफ
डेजी ईरानी ने साल 2018 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई उस घटना का जिक्र किया था। एक्ट्रेस ने बताया कि साल 1957 में फिल्म 'हम पंछी एक डाल के' की शूटिंग के लिए वो चेन्नई गई थीं। इस समय उनकी उम्र 6 साल रही होगी। उनकी मां ने उनके लिए एक गार्जियन को रखा था। इस शख्स की फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी पहचान थी। डेजी की मां को लगता था कि ये शख्स उनकी बेटी को फिल्मों में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस गार्जियन का काम डेजी को फिल्म सेट पर लाना, ले जाना था। एक्ट्रेस ने बताया जब वो फिल्म के लिए चेन्नई गए थे तो एक रात उस आदमी ने उनके साथ रेप किया और बेल्ट से पीटा। धमकी भी दी थी कि उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो वो उन्हें जान से मार देंगे। डेजी ईरानी ने बताया कि इस घटना के अगले दिन वो शूटिंग सेट पर पहुंची। शूटिंग की जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
प्रोड्यूसर ने रखी थी बुरी नजर
एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी बहन हनी ईरानी और उनका कोई बचपन नहीं था। उनकी मां पेरिन ने बचपन से उनसे काम करवाया। इस दौरान एक्ट्रेस ने 50 के दशक में आई कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार और फिर बाद में टीनएजर के तौर पर काम किया। डेजी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो टीनएजर हुई तो उनकी मां ने उनके उपरी कपड़ों में स्पंज डालकर और उन्हें साड़ी पहना का प्रोड्यूसर मालिकचंद कोचर के ऑफिस में छोड़ आई थीं। कुछ देर बाद प्रोड्यूसर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। उन्हें गुस्सा आया। लेकिन फिर उन्होंने अपने कपड़ों के स्पंज निकालकर उनके हाथ में रख दिए। प्रोड्यूसर को झटका लग गया।
फिल्मों में किया काम
बात दें, डेजी ने बाल कलाकार जागते रहो, नया दौर, धुल का फूल जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद टीनएज में उन्होंने कटी पतंग, कैदी नंबर 911 काम किया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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