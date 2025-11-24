धर्मेंद्र की पूरी हुई आखिरी इच्छा, कहा था- एक अभिनेता के तौर पर मैं अपने…
बॉलीवुड के ही-मैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हमें छोड़कर चले गए हैं। बॉलीवुड के तमाम सितारे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके निधन को एक बड़ी क्षति बताया है।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ‘ही-मैन’ के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 24 नवम्बर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री और फैन्स दोनों के बीच गहरा शोक जोड़ गई है। आपको पता है कि अपने जीवनकाल में धर्मेंद्र ने एक बार खुद बताया था कि वह इस दुनिया से कैसे रुखसत होना चाहते हैं।
क्या थी धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा?
1983 के एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके करियर के अंत को लेकर सवाल किया गया था तब उन्होंने कहा था, ‘एक अभिनेता के तौर पर मैं अपनी आखिरी सांस तक काम करना चाहता हूं। इस लिहाज से मेरे करियर का अंत अभी बहुत दूर है।’ यानी वह चाहते थे कि वह तब तक पर्दे पर अपना जादू बिखेरते रहें जब तक वह इस दुनिया में हैं और अच्छी बात ये है कि उनकी यह इच्छा पूरी भी हुई।
आखिरी फिल्म
इत्तेफाक देखिए, जिस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली, ठीक उसी दिन उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से उनका लुक रिलीज हुआ। इस फिल्म में उनके साथ जयदीप अहलावत और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा दिखाई देंगे। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
श्रद्धांजलि दे रहे सितारे
बॉलीवुड सितारे, परिवार और करोड़ों प्रशंसक उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी मेहनत, एक्शन, फिल्मों के प्रति समर्पण और सकारात्मक सोच हमेशा याद रखी जाएगी। धर्मेंद्र सच मायनों में बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ थे, जो अपने जज्बे और काम से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।