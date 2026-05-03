'छोड़ उसे तेरे भाई की बीवी है', जब अमीषा पटेल को गले लगाने की वजह से बॉबी देओल पर भड़की पब्लिक
जब अमीषा पटेल को गले लगाने की वजह से बॉबी देओल को पब्लिक ने लगा दी डांट। एक्ट्रेस को समझ आया फिल्म गदर का जादू। जयपुर में शूटिंग के दौरान का है किस्सा।
साल 2001 में आई सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर' एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। फिल्म की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। इस फिल्म का जादू कितने वक्त तक कायम रहा था, इस बात का अंदाजा अमीषा पटेल को उस वक्त लगा जब वह जयपुर में अपनी फिल्म हमराज (2002) की शूटिंग कर रही थीं। अमीषा पटेल ने बताया कि फिल्म हमराज के लिए वह जयपुर के एक किले में शूटिंग कर रही थीं और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि लोग फोर्ट देखने से ज्यादा शूटिंग देखने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई, जिसने अमीषा पटेल को उनकी फिल्म गदर-2 के जादू का अहसास कराया।
हमराज की शूटिंग के दौरान का किस्सा
अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू के बारे में बताया, 'मैं हमराज की शूटिंग कर रही थी जयपुर में। क्लाइमैक्स का सीन था जहां मुझे गन लेकर अक्षय खन्ना को मारना था। नजारा कुछ ऐसा था कि हम जयपुर फोर्ट में शूट कर रहे थे। क्राउड से भरा हुआ था पूरा जयपुर फोर्ट। लेकिन जब शॉट के बाद मैं बॉबी देओल के गले लगी। तो पब्लिक बहुत जोर से चिल्लाने लगी।' अमीषा पटेल ने कहा कि लोग बॉबी देओल पर नाराज हो रहे थे औऱ उनसे अमीषा पटेल को छोड़ने के लिए कह रहे थे। अमीषा पटेल ने बताया- लोग बोल रहे थे अरे छोड़ इसको तेरी भाई की औरत है, पाकिस्तान से लेकर आया उसे वो। छोड़ सकीना को।
गदर की कमाई और अमीषा का रोल
अमीषा पटेल को इस घटना के दौरान इस बात का अहसास हुआ कि इतने वक्त बाद भी लोगों को फिल्म गदर और उसके किरदार अच्छी तरह याद थे। मालूम हो कि अमीषा पटेल ने फिल्म 'गदर - एक प्रेम कथा' में एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाया था। तकरीबन 19 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 133 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। यह देसी लव स्टोरी लोगों को इतनी पसंद आई कि सकीना और तारा सिंह के किरदार में अमीषा पटेल और सनी देओल देश भर में मशहूर हो गए थे। उस वक्त तक जो लोग उन्हें जानते भी नहीं थे, वो भी सनी देओल को उनके नाम से ना सही, लेकिन उनके किरदार से जानने लगे थे।
कम रेटिंग के बावजूद हिट रही पार्ट-2
इस फिल्म का पार्ट-2 साल 2023 में रिलीज हुआ था और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिर एक बार सनी देओल एक्शन हीरो वाले अवतार में नजर आए और इस फिल्म ने सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद जाट और ऐसी अन्य फिल्मों के जरिए सनी देओल छा गए थे। भले ही फिल्म की IMDb रेटिंग बहुत हाई नहीं रही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लोगों ने इसे इतना प्यार दिया कि इस मूवी ने मेकर्स की जेबें भर दीं।
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