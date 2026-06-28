'बिकिनी तो बिकिनी होती है', जब बिंदु ने किया सीन करने से इनकार, दो घंटे रुकी रही शूटिंग और फिर..
जब बिंदु सेट पर पहुंचीं तो उन्हें पता चला कि उन्हें बिकिनी में सीन करना है, यह सुनते ही उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वह बिलकुल सहज नहीं थीं। लेकिन यह सीन फिल्म के लिए जरूरी था।
बिंदु साल 1970 के दशक की सबसे पॉपुलर और डिमांडिंग एक्ट्रेसेज में से एक थीं। उन्होंने अपने करियर में 160 से ज्यादा फिल्में की थीं। वह अपने किरदार को निभाते हुए बहुत कॉन्फिडेंट रहती थीं और उनका यही कॉन्फिडेंस दर्शकों को स्क्रीन पर नजर आता था। हालांकि साल 1973 में आई फिल्म 'जोशीला' का एक सीन करते हुए वह असहज हो गई थीं। उन्होंने यह सीन करने से ही साफ इनकार कर दिया था। शूटिंग करीब 2 घंटे तक रुकी रही, लेकिन फिर यश चोपड़ा ने इस सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल किया। एक्ट्रेस बिंदु ने यह पूरा किस्सा एक इंटरव्यू में बताया और यश चोपड़ा के साथ-साथ देव आनंद की भी खूब तारीफ की।
जब बिंदु ने किया सीन करने से इनकार
बिंदु ने विक्की लालवानी के साथ बातचीत में बताया, "मैंने करीब 2 घंटे तक शूटिंग रोक दी थी, क्योंकि मैं एक प्रॉपर बिकिनी पहनने को तैयार नहीं थी। बिकिनी तो बिकिनी ही होती है। मैंने यश जी से कहा- प्लीज.. आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया?" दरअसल बिंदु को बिकिनी सीन करना है यह बात उन्हें सेट पर पहुंचने के बाद पता चली थी, और वह इसके लिए तैयार नहीं थीं। लेकिन यश चोपड़ा ने बिंदु को सहज महसूस कराने के लिए कई तरीके लगाए और इस घटना को वह आज भी याद करके मुस्कुरा देती हैं।
दो घंटे रुकी शूटिंग, बैठे रहे देव आनंद
बिंदु ने बताया, "तब यश जी ने कहा कि जितना हो सके पानी के अंदर ही रहो। हम ऐसे ही शूटिंग करेंगे और सिर्फ साइड और बैक शॉट लेंगे।" एक्ट्रेस ने बताया कि इस फिल्म के लीड एक्टर देव आनंद जी बेचारी चुपचाप बैठे रहे और कुछ नहीं बोले। शूटिंग करीब दो घंटे तक रुकी रही। मैं सोचती रही कि वह क्या सोच रहे होंगे। लेकिन यश जी ने मुझे सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करते हुए कहा- हम संभाल लेंगे। चिंता मत करो। यश चोपड़ा ने बिंदु को सहज महसूस कराने के लिए सीन में भी बदलाव किए।
तब जाकर आई बिंदु की सांस में सांस
अपनी तसल्ली के लिए जब बिंदु ने बाद में सिनेमैटोग्राफर फली मिस्त्री से पूछा कि सीन कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा- फिक्र मत करो, तुम अच्छी लग रही हो, अश्लील नहीं। यह बात सुनकर बिंदु की सांस में सांस आई। उन्हें राहत महसूस हुई। बता दें कि फिल्म 'जोशीला' में देव आनंद, हेमा मालिनी, राखी और बिंदू ने अहम किरदार निभाए थे। देव आनंद ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया था और यह मूवी इसके कमाल के म्यूजिक और एक्टिंग के लिए याद की जाती है। फिल्म के ज्यादातर सीन्स पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में शूट हुए थे और यह जेम्स हैडली चेज के नॉवल 'शॉक ट्रीटमेंट' से इंस्पायर्ड थी।
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