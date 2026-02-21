Hindustan Hindi News
अरशद वारसी छोड़ देते सर्किट का रोल अगर..., बताया कब से लेनी शुरू की 1 करोड़ रुपये फीस

Feb 21, 2026 02:31 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
अरशद वारसी ने बताया कि उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट का रोल इसलिए किया था, क्योंकि वह कोई और काम करने की स्थिति में नहीं थे। साथ ही इसी फिल्म के दौरान उन्हें इस बात का भी अहसास हो गया कि अब वह 1 करोड़ रुपये फीस चार्ज कर सकते हैं।

साल 2003 में आई संजय दत्त और अरशद वारसी की फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म में अरशद वारसी ने सर्किट का रोल प्ले किया था जो कि संजय दत्त के किरदार का दोस्त है। अरशद वारसी ने यह रोल इतने फनी तरीके में प्ले किया कि संजय दत्त के मुन्ना भाई वाले किरदार को टक्कर देते नजर दिखे। इस रोल ने अरशद वारसी के करियर को जबरदस्त उछाल दी और उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वह इस फिल्म से पहले खास नहीं कमा रहे थे, लेकिन इस फिल्म ने उनकी तकदीर ही बदलकर रख दी।

अरशद वारसी ने याद किया वो वक्त जब

अरशद वारसी ने पिंकविला के साथ बातचीत में कहा, 'मुन्ना भाई से पहले मैं मुश्किल से ही कुछ कमाता था, बहुत कम, लगभग न के बराबर। मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था, जो भी मिलता, मैं ले लेता और संतुष्ट रहता। मुझे मिलने वाले पैसे को लेकर कभी ज्यादा झगड़ा नहीं करता था।' लेकिन जब अरशद वारसी ने सर्किट का रोल किया तो रातो-रात उनके सितारे बदल गए। अरशद ने मुन्ना भाई एमबीबीएस के वक्त की एक घटना याद करते हुए बताया कि उन्हें एक बार विपुल शाह का फोन आया था और उन्होंने कहा कि अरशद ने 1 करोड़ रुपये भी इस रोल के कम ही लिए थे।

'तुमने 1 करोड़ से एक पैसा भी कम लिया..'

अरशद वारसी ने बताया, 'मुन्ना भाई की रिलीज के बाद उन्होंने अचानक मुझे फोन किया और कहा, 'अगर तुमने 1 करोड़ रुपये से एक पैसा भी कम लिया, तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा।' अरशद वारसी ने आगे बताया कि विपुल शाह ने उनसे कहा, 'तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम यह सब क्यों कर रहे हो?' यह पहली बार था जब अरशद ने अपने मैनेजर से कहा कि उन्हें 1 करोड़ रुपये मांगने चाहिए। अरशद वारसी ने बताया कि इसके बाद उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके ज्यादा पैसे मिलने लगे। उनकी नाम एक पहचान बन चुकी थी और ज्यादातर लोग उन्हें उनके किरदार के नाम से जानने लगे थे।

अरशद वारसी नहीं करते यह रोल अगर...

बता दें कि अरशद वारसी कई फिल्मों में बतौर लीड हीरो भी काम कर चुके हैं, हालांकि उन्हें इस मामले में उतनी कामयाबी नहीं मिली। जहां तक मुन्ना भाई एमबीबीएस में उनके सर्किट वाले रोल की बात है तो इसी बातचीत में अरशद ने बताया कि शुरू में उन्हें लगा था कि 'सर्किट' उनका आखिरी रोल साबित हो सकता है। क्योंकि इसमें उनका किरदार संजय दत्त के पीछे खड़े गुंडों में से एक था। अरशद वारसी ने बताया कि वह इस रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे, कई लोगों ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था जिसके बाद अरशद ने यह रोल उठाया। एक्टर ने साफ कहा कि अगर उनकी जिंदगी ठीक चल रही होती, तो शायद वह भी यह किरदार नहीं करते।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

