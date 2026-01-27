टॉप 5 में भी नहीं आए थे अरिजीत सिंह, शो में जजों ने की थी बुराई, ऐसे हार को ही बनाया जीत की सीढ़ी

संक्षेप: Arijit Singh Retirement: रियलिटी शो फेम गुरुकुल हारने के बाद अरिजीत सिंह ने मुंबई में एक छोटे से कमरे में रहकर सालों तक बड़े म्यूजिशियन्स के लिए 'म्यूजिक प्रोग्रामिंग' की थी। उन्होंने अपनी हार को ही अपनी सीढ़ी बना लिया।

आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान करके उनके करोड़ों फैंस को हैरत में डाल दिया है। अरिजीत सिंह की उम्र अभी 38 साल है और उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया है। अरिजीत सिंह ने अपने रिटायरमेंट के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को बताया। अरिजीत सिंह की वो रुहानी आवाज अब हम आगे किसी फिल्म या म्यूजिक वीडियो में नहीं सुन सकेंगे। अरिजीत सिंह का सफर काफी दिलचस्प रहा है। उन्हें पहली बार दुनिया ने उस वक्त पहचाना जब वो रियलिटी टीवी शो 'फेम गुरुकुल' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आए।

टॉप 5 में भी नहीं आ पाए थे अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह का वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है जिसमें वो बताते हैं कि उनकी आवाज पहले ऐसी नहीं थी। उन्होंने अपनी आवाज को तोड़-तोड़कर ऐसा बनाया है। इसके बाद वीडियो में अरिजीत सिंह का उस रियलटी शो वाला क्लिप दिखाया जाता है और बाद में उनकी अभी वाली आवाज। दोनों में फर्क साफ दिखाई पड़ता है। कोई हैरत नहीं कि जिस अरिजीत सिंह की आवाज की आज दुनिया कायल है, उस वक्त वह रियलिटी शो में टॉप 5 में भी नहीं आ सके थे। शो के जजों ने अरिजीत की आलोचना की थी।

अपनी हार को ही बना लिया जीत की सीढ़ी हारने के बाद अरिजीत सिंह ने मुंबई में एक छोटे से कमरे में रहकर सालों तक बड़े म्यूजिशियन्स के लिए 'म्यूजिक प्रोग्रामिंग' की। अरिजीत सिंह का वो रियलिटी शो हारना ही उनके लिए सफलता की पहली सीढ़ी बन गया। आमतौर पर माना जाता है कि रियलिटी शो जीतने वाले ही बड़े स्टार बनते हैं, लेकिन अरिजीत ने इस धारणा को तोड़ दिया। अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड में जिस भी गाने को गाया वो दोबारा किसी दूसरे सिंगर की आवाज में पसंद नहीं किया गया। अरिजीत सिंह खासतौर पर अपने रोमांटिक और दर्दभरे गानों के लिए मशहूर हुए।