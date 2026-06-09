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जब अनुष्का शर्मा लड़कों से गिफ्ट मिलने के बाद करती थी 'चीप हरकत', कहा था, 'मैं कीमत देखती थी और फिर...'

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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विराट से पहले अनुष्का शर्मा का नाम कुछ एक्टर्स के साथ जुड़ा था। हालांकि, डेटिंग के मामले में एक्ट्रेस का एक रूल था, वह हमेशा ही जब डेट पर जाती थीं तो बिल बांट लेती थीं। एक इंटरव्यू में, अनुष्का ने बताया था कि उन्हें अक्सर लड़कों से गिफ्ट लेने में अजीब लगता था।

जब अनुष्का शर्मा लड़कों से गिफ्ट मिलने के बाद करती थी 'चीप हरकत', कहा था, 'मैं कीमत देखती थी और फिर...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आज फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम हैं। अपने करियर में अनुष्का ने कई हिट फिल्में दी हैं। क्रिकेटर विराट कोहली से शादी करने और घर बसाने के बाद अनुष्का ने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली है। वहीं, विराट से पहले अनुष्का शर्मा का नाम कुछ एक्टर्स के साथ जुड़ा था। हालांकि, डेटिंग के मामले में एक्ट्रेस का एक रूल था, वह हमेशा ही जब डेट पर जाती थीं तो बिल बांट लेती थीं। एक इंटरव्यू में, अनुष्का ने बताया था कि उन्हें अक्सर लड़कों से गिफ्ट लेने में अजीब लगता था। ऐसे में वो भी बदले में बराबर या उससे ज्यादा कीमत का गिफ्ट देती थीं।

'इतनी सस्ती हरकत करती थी'

अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह का 2011 की फिल्म 'लेडीज वर्सेस रिकी बहल' के प्रमोशन का एक पुराना वीडियो ऑनलाइन फिर से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुष्का कहती हैं, 'मुझे ये गिफ्ट का फंडा बहुत बेवकूफी भरा लगता है। असल में, जब भी कोई लड़का मुझे गिफ्ट देता था, तो मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती थी। पहले तो मैं गिफ्ट लेती नहीं थी, लेकिन अगर ले भी लेती थी, तो इतनी सस्ती हरकत करती थी कि मुझे उस गिफ्ट की कीमत पता चल जाती थी और फिर मैं उस इंसान को उतनी ही कीमत या उससे ज्यादा कीमत की कोई चीज गिफ्ट कर देती थी।

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मैं किसी लड़के को पेमेंट करने नहीं दे सकती

अनुष्का ने आगे कहा, 'मैं कभी नहीं चाहती कि कोई लड़का कहे कि उसने मुझ पर पैसे खर्च किए। पैसे वाली यह चीज मुझमें है। मुझे हमेशा बिल बांटना पड़ता है। मैं किसी लड़के को पेमेंट करने नहीं दे सकती या तो मैं पेमेंट करूंगी या बिल बांटूंगी। मैं इन मामलों में बहुत क्लियर हूं।'

रणवीर संग डेटिंग की अफवाहें

बता दें कि साल 2010 में अनुष्का ने यशराज फिल्म्स की फिल्म 'बैंड बाजा बारात' से डेब्यू किया था। इस मूवी में रणवीर सिंह उनके को-स्टार थे। इसी फिल्म के बाद से दोनों के डेटिंग की खबरें सामने आई थीं। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई और उनके रिश्ते के बारे में बड़े पैमाने पर अटकलें लगाई गईं।

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अनुष्का और विराट कोहली की लव स्टोरी

हालांकि, आखिरकार दोनों अलग हो गए। इसके बाद साल 2013 में एक शैम्पू के ऐड की शूटिंग के दौरान अनुष्का की मुलाकात इंडियन क्रिकेट आइकन विराट कोहली से हुई। दोनों पहले दोस्त बने फिर जल्द ही डेटिंग करने लगे। समय के साथ, वे भारत के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी पावर कपल्स में से एक बन गए। 2016 में थोड़े समय के लिए अलग होने के बाद, उन्होंने सुलह कर ली और दिसंबर 2017 में इटली के टस्कनी में एक छोटी सी सेरेमनी में शादी कर ली। कपल ने 2021 में अपनी बेटी वामिका का स्वागत किया और 2024 में अपने बेटे अकाय के माता-पिता बने।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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