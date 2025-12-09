जब अनुपम खेर ने पहली बार खाई भांग, बताया कैसा रहा तजुर्बा, क्यों खाई कसम कि दोबारा नहीं खाऊंगा?

संक्षेप: अनुपम खेर ने बताया कि उनके साथ-साथ बाकी लड़कों ने भी उस दिन भांग खाई थी। उनका वॉर्डन छत पर चढ़ गया था और बार-बार एक ही बात बोले जा रहा था- सेना आ रही है… सेना आ रही है।

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने क्यों जब पहली बार भांग खाई तो उसके बाद यह कसम भी खाई कि वो आज के बाद भांग का सेवन नहीं करेंगे। दरअसल अनुपम खेर का इसे लेकर तजुर्बा बहुत खराब रहा था। अनुपम खेर ने बताया कि उन्होंने अपने कॉलेज के होस्टल में भांग ट्राय की थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो किस्सा बहुत हंसाने वाला था। अनुपम खेर ने बताया कि वो करीब 8 घंटे तक हंसते रहे थे, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छत पर चढ़ गया था उनका वार्डन अनुपम खेर ने यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड पर समदीश भाटिया के साथ बातचीत में कहा, “द भांग... उसका सेवन जब किया था, तो फिर मैंने कसम खा ली थी कि दोबारा कभी नहीं लूंगा। क्योंकि मैं 8 घंटे तक हंस रहा था। और मैं हंसते-हंसते बोल रहा था अपने वार्डन को... जिनको भी चढ़ी हुई थी। वो छत पर चढ़ कर कह रहे थे- 'सेना आ रही है! सेना आ रही है!' और एक दूसरा लड़का था, जिसको नाक पर खुजली हो रही थी, उसका हाथ सिर्फ ठोढ़ी तक जा रहा था, उसने अपनी ठोढ़ी को खुजा-खुजाकर खून निकाल दिया था।”

घंटों तक करते रहे एक ही काम अनुपम खेर ने बताया कि एक तीसरा बंदा था, वो ऐसे टेढ़ा होके खड़ा था। एक दूसरा और था, उसका काम था, वो बाल्टी भरता था, एक बाल्टी लेकर इसके ऊपर गिराता था। ये चल रहा था लूप में 6-8 घंटे। और मुझे लग रहा था कि ये लोग मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जबकि असल में मैं उनसे बोल रहा था 'एक बात सुन...' और फिर चुप हो जाता था। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो उसके बाद मैंने कभी भांग नहीं खाई।" बता दें कि अनुपम खेर का यह किस्सा सुनकर कमेंट सेक्शन में लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं देते दिखे।