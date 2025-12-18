Hindustan Hindi News
ओटीटी की कब हुई शुरुआत और कैसे होती है इससे करोड़ों की कमाई; जानें

आज कल ओटीटी प्लेटफॉर्म सबके लिए काफी कम्फर्टेबल हो गया है क्योंकि इसके जरिए आप कहीं पर भी बैठकर किसी भी देश की फिल्में या सीरीज देख सकते हैं।

Dec 18, 2025 01:45 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
आज कल फिल्मों को देखने के लिए लोग थिएटर में जाने से ज्यादा घर पर बैठकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करते हैं। इन दिनों ओटीटी छाया हुआ है। कई फिल्में और सीरीज को तो लोग डायरेक्टली ओटीटी पर रिलीज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ओटीटी की शुरुआत कब और कैसे हुई। इसके अलावा ओटीटी से कमाई कैसे होती है इसके बारे में भी बताते हैं।

पहले तो आपको बता दें कि ओटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। ओटीटी की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ओटीटी के फायदे यह हैं कि आप कहीं भी यहां तक कि फोन पर भी मूवी या शो एंजॉय कर सकते हैं।

कहां हुई शुरुआत

ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। वहीं भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत साल 2008 में हुई। भारत में सबसे पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म Bigflix लॉन्च हुआ जिसे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लॉन्च किया था। उसके बाद साल 2010 में Digivive ने NEXG TV नाम से ओटीटी मोबाइल एप लॉन्च किया जिसमें वीडियो ऑन डिमांड के साथ टीवी भी देखा जा सकता था।

कई ओटीटी प्लेटफॉर्म

अब तो आपको कई ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलेंगे जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जी5, ऑल्ट बालाजी, वूट।

ओटीटी पर कमाई कैसे होती है

रिपोर्ट्स के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म तीन तरह से काम करता है। ट्रांजेक्शनल वीडियो ऑन डिमांड, सब्स्क्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड और एडवरटाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड।

टीवीओडी में जब कोई यूजर किसी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करता है तो इसलिए पैसे देने पड़ते हैं। जितनी बार डाउनलोड होता है उतनी बार पैसे देने होते हैं। इसके बाद आता है एवीओडी यानी एडवरटाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड, इसमें यूजर को पैसे तो नहीं देने होते, लेकिन जो एड आते हैं जिन्हें आप स्किप नहीं कर पाते। इन एड्स के लिए प्लेटफॉर्म को पैसे मिलते हैं। बता दें कि इसके जरिए काफी मोटी कमाई होती है।

