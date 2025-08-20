कब और कहां रिलीज होगी आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’? 7 सेलेब्स करेंगे कैमियो

आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के लिए शाहरुख खान के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज इस सीरीज का प्रिव्यू रिलीज हुआ है जिससे कई सारी जानकारी सामने आई है।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नेटफ्लिक्स के शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के साथ डेब्यू करने जा रहे हैं। आज इस शो का प्रिव्यू हुआ है। शो की रिलीज डेट का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, शो में नजर आने वाले सेलेब्स को भी मीडिया के सामने इंट्रोड्यूज किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि ये शो कब आएगा और इसमें कौन-कौन नजर आएंगे।

कब और कहां देख पाएंगे शो? ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ 18 सितंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। यह शो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बना है और इसे गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है। को-क्रिएटर्स के तौर पर बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान जुड़े हैं।

स्टार कास्ट सीरीज में लक्ष्य ललवानी, आसमान सिंह के रूप में नजर आएंगे, जबकि सहेर बाम्बा उनकी लव इंटरेस्ट बनेंगी। बॉबी देओल, सुपरस्टार अजय तलवार का रोल निभा रहे हैं। राघव जुयाल, लक्ष्य के बेस्ट फ्रेंड और मोना सिंह उनकी मां के किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, अन्या सिंह, गौतमी कपूर और राजत बेदी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

बड़े-बड़े कैमियो सीरीज को खास बनाने के लिए इसमें कई बॉलीवुड सितारों के कैमियो भी रखे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान और करण जौहर इस शो में नजर आएंगे। सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि शाहरुख खान खुद भी फिनाले एपिसोड में दिखाई देंगे।