जब अमरीश पुरी ने जानबूझकर स्मिता पाटिल को जड़ दिया जोरदार थप्पड़, ऐसा था एक्ट्रेस का रिएक्शन

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्मिता पाटिल को अमरीश पुरी से जोरदार थप्पड़ खाना पड़ा था। ये थप्पड़ इतना बुरा था कि कुछ समय के लिए एक्ट्रेस हैरान थीं। वहीं एक बार ओम पुरी ने भी उन्हें मारा था कि उनके कान में दर्द होने लगा था।

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्मिता पाटिल का नाम हमेशा इंडस्ट्री की शानदार एक्ट्रेसेज में गिना जाता है। एक्ट्रेस ने अपने किरदारों को निभाने के लिए उनमें जान डाल दी। बड़े एक्टर्स तक उनकी अदायगी से प्रभावित थे। स्मिता की एक्टिंग इतनी शानदार और दिल से थी कि पर्दे पर उनके हर भाव, हर संघर्ष, हर खुशी ऑडियंस के दिल में उतर जाता था। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने अपनी चुनी हुई फिल्मों और परफॉरमेंस से सभी को हैरान किया। कहते हैं स्मिता अपने किरदार को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थीं। उन्होंने कई बार तो एक्टर्स से थप्पड़ खाए। फिल्म के लिए अमरीश पुरी ने उन्हें सच में थप्पड़ मार दिया था।

अमरीश पुरी का थप्पड़ ऐसा ही एक किस्सा उनकी 1977 में आई फिल्म भूमिका और 1980 में आई फिल्म आक्रोश से जुड़ा है। फिल्म भूमिका में भी स्मिता को असली थप्पड़ का सामना करना पड़ा। फिल्म में अमरीश पुरी का किरदार उन्हें घर से बाहर जाने के लिए मनाता है, लेकिन स्मिता जी ज़िद करती हैं कि वह बाहर जाएंगी। गुस्से में अमरीश पुरी ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। स्मिता इस थप्पड़ की गूंज से हैरान हो गई। उनके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन आए जो डायरेक्टर श्याम बेनेगल को चाहिए थे। बाद में इस थप्पड़ के पीछे की असली बात समझाई गई। डायरेक्टर को स्मिता का असली रिएक्शन चाहिए था।