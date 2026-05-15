जब कुछ सेकेंड की देरी से दुनिया को छोड़कर चले गए थे अमजद खान, बेटे ने फिर डॉक्टर को खूब पीटा

आज हम आपको अमजद खान की मौत का एक ऐसा किस्सा बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। अमजद खान के बेटे शादाब ने बताया कि क्या हुआ था उस रात को।

अमजद खान बॉलीवुड के सबसे पसंद किए जाने विलन थे। उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी इतनी पसंद की जाती थी कि कई बार लीड एक्टर्स भी उनके सामने साइड लाइन हो जाते थे। अब आज हम आपको उनकी मौत का वो किस्सा बताते हैं जब उनके बेटे ने पिता की मौत के बाद आपा खो दिया था और डॉक्टर तक को मार दिया था।

27 जुलाई 1992 की वो काली रात अमजद खान के बेचे शादाब ने कहा, मैं घर पर नहीं था। बाहर था और आया 8 बजे के आस-पास तब मुझे कहा गया कि पापा उठ नहीं रहे हैं, उन्हें दाकर उठाओ। उससे एक दिन पहले 26 जुलाई को अनुपम खेर को लेकर एक मीटिंग हुई थी। तब वो अनुपम खेर सर ने एक जर्नलिस्ट को थप्पड़ मार दिया था तो उसके लिए मीटिंग थी घर में और सब लोग आए हुए थे। उस वक्त पिता की तबीयत ठीक नहीं थी।

जब पिता को बचाने के लिए तूफान की तरह गाड़ी चलाकर भागे थे शादाब शादाब ने आगे कहा, ‘हमने एक दिन पहले ईसीजी करवाया था और वो सही था। वो थके हुए थे तो आराम कर रहे थे। वह दिन में उठे और फिर सोने चले गए। इसके बाद 8 बजे तक मैं वापस आया तो मां ने कहा पापा को देखो वो उठ नहीं रहे हैं। मैंने जाकर देखा तो वो ठंडे हुए पड़े थे। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मैसिव हार्ट अटैक है तो एक इंजेक्शन चाहिए। मैं फिर गाड़ी चलाकर गया वो भी इतनी स्पीड में कि अच्छा हुआ मैंने किसी को मारा नहीं या खुद मरा नहीं। मैं घर आया और डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ सेकेंड लेट हो गया। पापा चले गए थे।’

डॉक्टर को मारा शादाब से फिर पूछा गया कि क्या आपने डॉक्टर को मारा था तो उन्होंने कहां, हां मैंने उन्हें मारा था और सारे बर्तन तोड़ दिए थे। मैंने फिर पापा के करीबी दोस्त को भी मार दिया। उन्हें धक्का दे दिया।

कैसे आया शादाब की लाइफ में बदलाव शादाब ने आगे कहा, ‘18-21 साल तक मैं काफी परेशान रहा। लेकिन फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो भी शादी के बाद। 32 साल में मैंने शादी की। जब आप एक सही इंसान से शादी करते हो तो आपको बेहतर करता है और गलत से करते हो तो वो और बर्बाद कर देता है। तो मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे सही पार्टनर मिला।’

पत्नी को दिया पूरा क्रेडिट 21 के बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरा गु्ससा ठंडा होने लगा। फिर 32 साल की उम्र में शादी हुई और सब बदल गया। मेरी अरेंज मैरिज थी। वैसे हम स्कूल में जानते थे, लेकिन फिर दोस्तों ने प्रपोजल रखा और उन्होंने हां कहा और हमारी शादी हो गई। उन्होंने मुझे ना सिर्फ बेहतर इंसान बनाया बल्कि उसे बदल दिया जो दिमाग से सोचता था ना कि इमोशन।