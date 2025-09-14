When Amitabh's onscreen sister radhika sarathkumar escaped from terrorist attack in Sri Lankas hotel जब श्रीलंका के होटल में हुए आतंकी हमले का शिकार होने से बाल-बाल बची थीं अमिताभ की ऑनस्क्रीन बहन, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
बॉलीवुड

बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की ये सफल एक्ट्रेस आतंकी हमले का शिकार होने से बाल-बाल बचीं थीं। हमले से कुछ घंटे पहले अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन बहन होटल में रुकी हुई थीं। कुछ समय बाद धमाका हुआ और कई लोगों की जान चली गई।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 10:56 PM
हिंदी और साउथ फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस राधिका शरतकुमार ने भले ही बॉलिवुड में कम फिल्में की हों, लेकिन उनकी यादें ऑडियंस के दिलों में अब तक ताजा हैं। हिंदी ऑडियंस उन्हें खास तौर पर नसीब अपना अपना फिल्म में चंदो के किरदार और आज का अर्जुन में अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन बहन के रूप में पहचानते हैं। 1979 में हमारे तुम्हारे से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली राधिका ने 1999 की लाल बादशाह तक कुल दस हिंदी फिल्मों में काम किया। हालांकि, उनका सफर तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में रहा जहां वह आज भी सक्रिय हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सफल एक्ट्रेस राधिका एक भयानक आतंकवादी हमले से बाल-बाल बची थीं। आगे बताते हैं।

निजी जीवन

राधिका का निजी जीवन भी फिल्मों से कम नहीं रहा। उनके पिता ने दक्षिण के एक बड़े फिल्म स्टार की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बचपन का लंबा वक्त उन्होंने श्रीलंका में बिताया। आगे चलकर उन्होंने लंदन में पढ़ाई की। राधिका की तीन शादियां हुईं पहली दो असफल रहीं, लेकिन तीसरी शादी एक्टर और राजनेता सरथकुमार से सफल रही।

होटल पर हमला

साल 2019 में राधिका एक बेहद खतरनाक हादसे से बाल-बाल बचीं। उस साल श्रीलंका में ईस्टर संडे को 21 अप्रैल 2019 को आतंकवादी हमले हुए थे। कोलंबो और नेगोंबो के कई चर्चों और लग्ज़री होटलों शांग्री-ला, किंग्सबरी और सिनामन ग्रैंड को निशाना बनाया गया। इन सीरियल बम धमाकों में 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हो गए। राधिका शरतकुमार उसी होटल में ठहरी हुई थीं जहां धमाका हुआ था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। धमाके से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने होटल छोड़ दिया था। अगर वह वहीं मौजूद होतीं तो शायद उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी।

दुखद अनुभव

यह हादसा उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जीवन के इस दर्दनाक अनुभव ने उनकी पहचान को और गहराई दी। भले ही हिंदी फिल्मों में उनकी गिनी-चुनी फिल्में हैं, मगर ऑडियंस आज भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। उनकी अनोखी चोटी वाला चंदो का किरदार अब भी सभी के जहन में बसा हुआ है।

