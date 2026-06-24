जब अमिताभ बच्चन ने लौटा दिया था शाहरुख खान का दिया चेक, एक्टर को बताया अपना परिवार
शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बीच गहरी दोस्ती मानी जाती है। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अमिताभ ने एक इंटरव्यू में शाहरुख को अपना परिवार बताया था। उनसे पैसे भी नहीं लिए थे। ये किस्सा खुद अमिताभ ने बताया था।
साल 2005 में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई थी पहेली। ये एक फैंटसी ड्रामा फिल्म की थी जिसे अमोल पालेकर ने डायरेक्ट किया था। शाहरुख ने अपने प्रोडक्शन रेड चिल्लीज के तले फिल्म को प्रोड्यूस किया था। रानी मुखर्जी इस फिल्म की हीरोइन थीं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भी छोटा सा रोल निभाया था। उन्होंने सिर्फ तीन दिन फिल्म की शूटिंग की थी। जब उनका काम खत्म हुआ तो शाहरुख खान ने उन्हें विदा करते हुए फूलों के बुके में एक चेक रख दिया। इस बारे में खुद अमिताभ बच्चन ने बात की थी।
फिल्म पहेली का किस्सा
जून 2005 में शाहरुख खान की फिल्म पहेली रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई में ही एक जबरदस्त सेट बनवाया गया था। कहानी तो अलग थी लेकिन थिएटर में ऑडियंस इस फिल्म को देखने नहीं पहुंची और नतीजा ये हुआ कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन जब ये फिल्म टीवी पर आई तो ऑडियंस को पसंद आई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने छोटा सा रोल निभाया है। आपने देखा होगा फिल्म में वो भेड़ चराने वाले बने थे। फिल्म में उनका काम सिर्फ तीन दिन था। अमिताभ बच्चन ने अपने हिस्से के तीन दिन इस फिल्म को दिए और आखिरी दिन सब से विदा हो कर जाने लगे। इस दौरान खुद फिल्म के एक्टर और प्रोड्यूसर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को विदा करने आए।
अमिताभ बच्चन ने नहीं लिए शाहरुख खान से पैसे
शाहरुख खान ने उन्हें गले लगाया, फिल्म में काम करने के लिए धन्यवाद किया और एक बुके पकड़ा दिया। अमिताभ गाड़ी में बैठे और चल दिए। बाद में जब उन्होंने बुके देखा तो उसमें एक चेक रखा था।अमिताभ बच्चन ने बाद में वो चेक शाहरुख खान को वापस किया और उन्हें अपना परिवार जैसा बताया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, ‘मैं शाहरुख खान से कोई पैसा क्यों लूंगा भला? शाहरुख दोस्त है। आज भी अगर वो मुझसे काम करने को कहेंगे तो मैं खुशी-खुशी उनके लिए काम करूंगा। पैसों की बात नहीं होगी हमारे बीच। जब शाहरुख ने मुझसे पहेली में एक छोटा सा रोल करने को कहा था तो मैं तुरंत तैयार हो गया था। ये वो छोटी-छोटी बातें हैं जो हम अपने दोस्तों के लिए करते हैं। पैसे तो आते ही रहेंगे।’
शाहरुख को बताया परिवार की तरह
इसी इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा था, ‘शाहरुख फैमिली का हिस्सा है। सिर्फ मैं ही नहीं, जया, अभिषेक, श्वेता, हम सब शाहरुख को पसंद करते हैं। अभिषेक तो शाहरुख को बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है। मैंने शाहरुख के साथ भी एकाध फिल्मों में काम किया है। करण जौहर की कभी खुशी कभी गम और आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें मुझे याद आ जाती हैं शाहरुख के बारे में सोचने पर। कई बढ़िया इंटरेक्टिव सीन्स थे उसमें मेरे और शाहरुख के।’ एक दौर था जब दोनों एक्टर्स को एक दूसरे का कम्पटीशन माना जाता था। लेकिन ऑडियंस का ऐसा भी वर्ग है जो इन्हें साथ में फिल्म में देखकर खुश है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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