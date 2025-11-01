16 पन्ने के डायलॉग बोलने से अमिताभ ने कर दिया था मना, बाद में कादर खान ने कही ये दिल छू लेने वाली बात

संक्षेप: अमिताभ बच्चन ने अपनी इस फिल्म के लिए कादर खान के 16 पन्नों के डायलॉग बोलने से इनकार करा दिया था। बाद में सेट पर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया था। अमिताभ ने फिल्म में ये डायलॉग बोले भी थे।

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन अपनी शानदार एक्टिंग के साथ जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी के लिए भी मशहूर हैं। अपनी दमदार आवाज से जब वो डायलॉग को बोलते हैं तो थिएटर में बैठी ऑडियंस तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन क्या आप जानते हैं एक वक्त ऐसा भी था जब अमिताभ ने कादर खान के लिए डायलॉग को बोलने से मना कर दिया था? ये बात है 1978 में आई फिल्म मुकद्दर के सिकंदर की शूटिंग की। इस फिल्म के डायलॉग कादर खान ने लिखे थे।

16 पन्नों का डायलॉग कादर खान एक्टिंग के साथ अपनी लेखनी के लिए तारीफें बटोर थे। उन्होंने अमिताभ पर फिल्माई कई फिल्मों के डायलॉग लिखे थे। कादर खान के लिखे डायलॉग बोल कर अमिताभ समेत कई एक्टर्स को स्क्रीन पर ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिलता था। लेकिन फिल्म मुकद्दर के सिकंदर की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ ने देखा कि उनके अकेले के लिए कादर खान ने 16 पेज लंबा डायलॉग लिखा है तो हैरान हो गए। उन्होंने 16 पेज के डायलॉग को परफॉर्म करने से मना कर दिया। उन्होंने इन डायलॉग को छोटा करने को कहा। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा भी अमिताभ की इस बात से सहमत थे।