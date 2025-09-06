जब अमिताभ के सामने साड़ी उतारने लगी फैन, बिग बी ने ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए लगाई यह तरकीब

Amitabh Bachchan: जब अमिताभ बच्चन के सामने साड़ी उतारने लगी उनकी यह सिरफिरी फैन। महानायक ने ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए लगाई थी यह तरकीब।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के करोड़ों दीवाने हैं, लेकिन कई बार कुछ सिरफिरे फैंस स्टार्स के लिए ही दिक्कत का सबब बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 1975 में, जब बिग बी की एक क्रेजी फैन अमिताभ बच्चन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगी। हुआ यूं कि अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, जब वह होटल में अपने कमरे में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की वहां पर काफी वक्त से उनका इंतजार कर रही थी। अमिताभ बच्चन पहले तो सकपका गए, फिर उन्होंने मामला समझने की कोशिश की।

ब्लैकमेल करने लगी थी लड़की अमिताभ बच्चन के बार-बार कहने के बावजूद यह लड़की वहां से जाने को तैयार नहीं थी। वह लगातार एक ही बात दोहरा रही थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। अमिताभ बच्चन ने जब इस लड़की का प्रपोजल ठुकरा दिया तो उसने उनके सामने ही अपनी साड़ी उतारनी शुरू कर दी और उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। इस लड़की ने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया कि अगर वह नहीं माने तो वह शोर मचाकर उन पर रेप का आरोप लगा देगी।

जब अमिताभ ने दिखाई सूझबूझ अमिताभ बच्चन बुरी तरह घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने समझदारी और सूझबूझ से इस मामले को हैंडल करने का फैसला किया। अमिताभ को लगा कि शायद लड़की का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे में उन्होंने उससे प्यार से बात की और साथ में चाय पीने का ऑफर दिया। बिग बी ने चाय ऑर्डर की और कुछ देर तक उससे बात करते रहे। जैसे ही वेटर चाय लेकर कमरे में आया अमिताभ बच्चन ने इस लड़की को गोद में उठाया और कमरे से बाहर ले गए।