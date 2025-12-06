जब अमिताभ ने शाहरुख को दी थी यह अहम सीख, स्टार बनने से डरने लगे थे बादशाह खान

संक्षेप: Shah Rukh Khan: अमिताभ बच्चन की दी इस सीख से घबराने लगे थे शाहरुख खान। स्टार बनने के बाद किंग खान को होने लगी थी इस बात की फिक्र।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए महानायक अमिताभ बच्चन हमेशा से रोल मॉडल रहे हैं। शाहरुख बॉलीवुड के शहंशाह की कितनी इज्जत करते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दोनों साथ में स्टेज पर होते हैं तो शाहरुख उनके बेटे की तरह बर्ताव नजर आते हैं। अमिताभ ने खुद शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा था और अमिताभ को जब भी किसी शूट में शाहरुख के साथ स्क्रीन शेयर करते देखा जाता है तो SRK की मुस्कान देखने लायक होती है। अमिताभ बच्चन ने भी शाहरुख को अपना बेटा समझकर ही हमेशा इंडस्ट्री में आगे बढ़ते के टिप्स दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमिताभ ने सिखाई थी यह बात शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ ने उन्हें कुछ ऐसा सिखाया था जिसे उन्होंने हमेशा फॉलो किया है। शाहरुख खान ने कहा, "मुझे अमित जी ने एक चीज सिखाई थी। उन्होंने कहा अब क्योंकि तुम एक बड़े स्टार बन गए हो तो तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हें गलत ठहराया जाएगा। तो पहली चीज यह करना कि कभी अगर गलती हो जाए, हाथ जोड़कर माफी मांग लेना।" शाहरुख ने कहा कि वो तब यंग थे तो उन्होंने कहा- लेकिन अमित जी अगर मैंने गलती ना की हो तो?

स्टार बनने से लगने लगा था डर शाहरुख खान ने बताया, "उन्होंने मुझसे कहा कि वही तो कह रहा हूं, माफी मांग लेना। और जहां भी जाओ, झुक कर बात करना। अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे या तुमको मुक्का मारे और अगर तुम उसको वापस मुक्का मारोगे तो पता है क्या होगा? तुम नशे में थे। मैंने कहा कि मैं नशे में नहीं था। तो उन्होंने कहा- नहीं तुम थे। पैसा तुम्हारे सिर पर चढ़ गया है। तुम अवैध किस्म के आदमी हो। तुम भ्रष्ट हो।" शाहरुख खान ने कहा- मैं इतना डर गया कि सोचा मुझे नहीं बनना है स्टार। मैं सोच रहा था कि यार ये सब हो जाएगा मेरे साथ?