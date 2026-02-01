Hindustan Hindi News
जब पैप्स ने कर दिया था बच्चन परिवार को बैन, जानिए किस बात पर नाराज हो गए थे फोटोग्राफर्स?

संक्षेप:

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन के परिवार को एक बार पापाराजी ने बैन कर दिया था। फोटोग्राफर अमिताभ को देखते ही कैमरा हवा में ऊपर की तरफ कर देते थे। लेकिन ऐसा होता क्यों था?

Feb 01, 2026 12:10 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की इंडस्ट्री में एक अलग ही धाक है। मीडिया उनकी एक झलक पाने और उनका एक बयान लेने के लिए बेताब रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन को पापाराजी ने बैन कर दिया था। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? और फिर वापस पैप्स और बच्चन परिवार के संबंध किस तरह ठीक हुए? चलिए जानते हैं यह पूरा किस्सा। दरअसल यह किस्सा है अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी का, जब कुछ ऐसा हुआ कि पैप्स ने बच्चन परिवार को बायकॉट ही कर दिया।

पैप्स के साथ हुआ था बुरा बर्ताव

अभिषेक बच्चन की शादी के बाद पापाराजी बच्चन परिवार से इस कदर नाराज हो गए थे कि उनके किसी भी फैमिली मेंबर के आते ही पैप्स अपने कैमरों का फोकस आसमान की तरफ ऊपर कर लिया करते थे। जब एक इंटरव्यू में कई बड़े पापाराजी एक साथ मौजूद थे, तो एक सीनियर फोटोग्राफर ने बताया कि कभी उस तरह का बैन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया, "दो-तीन दिन उनके घर के बाहर खड़े थे और जैसे ही बारात आई बसों के बीच में खड़ी कर दी। हमें एक विज़ुअल नहीं मिला। सिक्योरिटी ने बकायदा मारा था।"

मीडिया ने कर दिया था बायकॉट

उन्होंने इसी शादी के दौरान एक फोटोग्राफर के साथ हुई घटना के बारे में बताया, "अमर सिंह की सिक्योरिटी थी। पैरों से और अपनी वो गन से उसे मारा था। स्ट्रांगली हम लोगों ने एक डिसाइड किया था कि नहीं इस फैमिली को नहीं क्लिक करना है। और जब भी इवेंट पे जाते थे और बच्चन साहब आते थे ग्रुप में फोटो के लिए सब कैमरा ऊपर कर देते थे। फिर उन्होंने मैरियड में सबको बुलाया और माना कि हमसे गलती हुई।" इसके बाद पापाराजी ने बच्चन परिवार की तस्वीरें लेना शुरू किया।

जब शाहरुख भी हो गए थे नाराज

बता दें कि मीडिया और स्टार्स के बीच इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। कभी मीडिया भारी पड़ा तो कभी सेलेब्रिटीज। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त जब मीडिया ने शाहरुख के परिवार को प्राइवेसी नहीं दी तो शाहरुख खान ने मीडिया को बैन कर दिया था और उसके बाद से वह कभी भी मीडिया के सामने चेहरा नहीं दिखाया करते थे। बाद में जब मीडिया ने शाहरुख खान से माफी मांगी तब जाकर शाहरुख खान ने पापाराजी को तस्वीरें और वक्त देना शुरू किया था।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

