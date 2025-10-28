Hindustan Hindi News
श्रेयस अय्यर की तरह अमिताभ बच्चन के स्प्लीन में आई थी चोट; डॉक्टरों ने कह दिया था क्लीनिकली डेड

संक्षेप: श्रेयस अय्यर के पूरी तरह से ठीक होने की प्रार्थना उनके शुभचिंतक कर रहे हैं। उनकी चोट ने लोगों को अमिताभ बच्चन का कुली वाला हादसा याद दिला जिसमें वह मौत के मुंह से वापस आए थे।

Tue, 28 Oct 2025 04:38 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
श्रेयस अय्यर अब खतरे से बाहर हैं। उनके फैन्स और शुभचिंतकों में राहत है। वन डे इंटरनेशल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेट लेते समय श्रेयस के स्प्लीन में गंभीर चोट आई है। उनकी इस चोट ने कई लोगों को अमिताभ बच्चन के साथ 43 साल पहले हुआ कुली वाला हादसा याद दिला दिया। शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन की भी स्प्लीन में चोट आई थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें क्लीनिकली डेड घोषित कर दिया था।

रुकने लगी थी पल्स...

श्रेयस अय्यर स्प्लीन में चोट के चलते आईसीयू पहुंच गए। ऐसी ही इंजरी अमिताभ बच्चन को कुली के सेट पर आई थी। पुनीत इस्सर के साथ फाइट सीन था। टाइमिंग में गड़बड़ी हुई और अमिताभ को मेज का किनारा लग गया। उनको जबरदस्त इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। एक ऐसा पॉइंट भी आया जब अमिताभ बच्चन के वाइटल्स जीरो हे गए थे। पल्स रुकने लगी थी। ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें क्लीनिकली डेड घोषित कर दिया था। अमिताभ बच्चन कोमा में थे। उनके दोस्त और करीबी चिंता में थे तो फैन्स पूजा और प्रार्थना में लगे थे।

हनुमान चालीसा लेकर पहुंची थीं जया बच्चन

जया बच्चन सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि सबको लगा था कि अमिताभ बच्चन नहीं बचे। उन्हें यह बुरी खबर देने के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया था। वह हनुमान चालीसा लेकर पहुंची थीं और दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी उन्हें अमिताभ का पैर का अंगूठा हिलता दिखा। कुछ देर बाद अमिताभ बच्चन को होश आ गया था।

गिर गई थी बिग बी की सेहत

अमिताभ बच्चन ठीक हो गए थे लेकिन उनकी हेल्थ काफी डाउन हो गई थी। उनका शरीर वीक हो गया था और चल-फिर नहीं पाते थे। इस हादसे से पूरी तरह रिकवर होने में बिग बी को काफी समय लगा था। वहीं दूसरी ओर पुनीत इस्सर को कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि पुनीत ने इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें हॉस्पिटल बुलाया था ताकि पुनीत किसी अपराधबोध में न रहें। अमिताभ उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे ताकि मीडिया को मैसेज मिले कि उनके बीच कोई गिला नहीं। उम्मीद करते हैं अमिताभ बच्चन की तरह श्रेयस अय्यर भी जल्दी स्वस्थ होकर मैदान पर वापसी करें।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
