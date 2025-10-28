श्रेयस अय्यर की तरह अमिताभ बच्चन के स्प्लीन में आई थी चोट; डॉक्टरों ने कह दिया था क्लीनिकली डेड

संक्षेप: श्रेयस अय्यर के पूरी तरह से ठीक होने की प्रार्थना उनके शुभचिंतक कर रहे हैं। उनकी चोट ने लोगों को अमिताभ बच्चन का कुली वाला हादसा याद दिला जिसमें वह मौत के मुंह से वापस आए थे।

श्रेयस अय्यर अब खतरे से बाहर हैं। उनके फैन्स और शुभचिंतकों में राहत है। वन डे इंटरनेशल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेट लेते समय श्रेयस के स्प्लीन में गंभीर चोट आई है। उनकी इस चोट ने कई लोगों को अमिताभ बच्चन के साथ 43 साल पहले हुआ कुली वाला हादसा याद दिला दिया। शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन की भी स्प्लीन में चोट आई थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें क्लीनिकली डेड घोषित कर दिया था।

रुकने लगी थी पल्स... श्रेयस अय्यर स्प्लीन में चोट के चलते आईसीयू पहुंच गए। ऐसी ही इंजरी अमिताभ बच्चन को कुली के सेट पर आई थी। पुनीत इस्सर के साथ फाइट सीन था। टाइमिंग में गड़बड़ी हुई और अमिताभ को मेज का किनारा लग गया। उनको जबरदस्त इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। एक ऐसा पॉइंट भी आया जब अमिताभ बच्चन के वाइटल्स जीरो हे गए थे। पल्स रुकने लगी थी। ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें क्लीनिकली डेड घोषित कर दिया था। अमिताभ बच्चन कोमा में थे। उनके दोस्त और करीबी चिंता में थे तो फैन्स पूजा और प्रार्थना में लगे थे।

हनुमान चालीसा लेकर पहुंची थीं जया बच्चन जया बच्चन सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि सबको लगा था कि अमिताभ बच्चन नहीं बचे। उन्हें यह बुरी खबर देने के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया था। वह हनुमान चालीसा लेकर पहुंची थीं और दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी उन्हें अमिताभ का पैर का अंगूठा हिलता दिखा। कुछ देर बाद अमिताभ बच्चन को होश आ गया था।