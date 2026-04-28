मनोज बाजपेयी की इस गलती से अल्लू अर्जुन को मिली बड़ी सीख, एक्टिंग करियर में आज तक आती है काम
अल्लू अर्जुन को उनकी ऑब्जर्वेशन एक बहुत बेमिसाल एक्टर बनाती है। वह अपने आसपास के माहौल से तो सीखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड एक्टर्स को देखकर उन्होंने कई गलतियां नहीं करना सीखा है।
साउथ के सुपरस्टार एक्टर अल्लू अर्जुन की दीवानगी आज पूरी दुनिया में है। रीजनल सिनेमा से शुरुआत करके वह आज एक लीजेंडरी नेशनल स्टार बन चुके हैं। अल्लू अर्जुन ने अपनी एक्टिंग पर बहुत ज्यादा मेहनत की है और कम लोग जानते हैं कि उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स के हुनर और उनकी गलतियों को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा है। अल्लू अर्जुन ने एक एक्टिंग क्लास के दौरान बताया था कि कैसे उन्होंने मनोज बाजपेयी की एक गलती से बड़ी सीख ली। यह लर्निंग आज तक अल्लू अर्जुन के काम आती है।
बॉलीवुड की गलतियों से बहुत सीखे हैं अल्लू
अल्लू अर्जुन ने बताया कि एक एक्टर होने के नाते आपको उन चीजों की जिम्मेदारी भी उठानी होती है जो असल में आपका काम भी नहीं हैं। यह किस्सा सुनकर आपको समझ आएगा कि कैसे इन्हीं छोटी-छोटी बातों ने अल्लू अर्जुन को प्रोड्यूसर्स का पसंदीदा कलाकार बना दिया और उनकी गजब की एक्टिंग की वजह से वह डायरेक्टर्स के चहेते हो गए। अल्लू अर्जुन ने बताया कि उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अल्लू अर्जुन की ऐसी गलती नोटिस की, जो उनके मुताबिक किसी भी एक्टर को करने से बचना चाहिए।
जब मैकेनिकल रील पर चला करते थे कैमरे
बात पुरानी है जब आज की तरह डिजिटल कैमरा नहीं हुआ करते थे और रील वाले कैमरा पर शूटिंग होती थी। अल्लू अर्जुन ने अपनी एक्टिंग क्लास के दौरान बताया, ‘मैंने एक चीज नोटिस की थी। आज तो कैमरा डिजिटल होते हैं, इसमें फिल्ममेकर्स का कोई नुकसान नहीं होता है। पुराने वक्त में जब रील पर शूटिंग होती थी तब एक सेकंड के रिकॉर्डिंग की कीमत करीब 10 हजार रुपये हुआ करती थी। तो इस तरह फिल्म की रील बहुत कीमती होती थी। आपकी एक्टिंग बहुत कीमती हुआ करती थी।’
मनोज बाजपेयी की इस गलती से मिली सीख
अल्लू अर्जुन ने बताया कि एक साउंड होता था जो कि लगातार पीछे चल रहा होता था। यह कैमरा की रील के घूमने का मकैनिकल साउंड होता था। वो चीज पीछे लगातार चल रही होती थी। तो आपको अपने दिमाग में इस आवाज की वजह से पता होता था कि मुझे जल्दी शॉट खत्म करना है। क्योंकि यह बहुत कीमती है। इसके बाद अल्लू अर्जुन ने वो किस्सा सुनाया जिससे उन्हें बड़ी सीख मिली। उन्होंने कहा- मिस्टर मनोज बाजपेयी, उन्हें बस एक्शन कहे जाने के बाद NO कहना था। डायरेक्टर ने 'एक्शन' कहा और उन्होंने धीरे-धीरे अपना सिर उठाया और कहा- नहीं। उन्होंने शूटिंग शुरू होने से पहले ही 40 हजार रुपये बर्बाद कर दिए। अल्लू अर्जुन के यह सीख हमेशा काम आई और वह डायरेक्टर के वक्त का आज भी बहुत ख्याल रखते हैं।
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