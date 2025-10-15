पैसों के लिए अक्षय ने लगाई थी यह तिकड़म, डायरेक्टर से कहकर जिंदा करा लिया अपना मरा हुआ किरदार

संक्षेप: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार सेट पर तो एक्शन करते ही हैं, लेकिन कई बार वो मेंटली ऐसा खेल कर जाते हैं कि वो किस्से सुनकर उनके को-स्टार्स और फैंस की हंसी नहीं रुकती। ऐसा ही एक किस्सा है फिल्म जानी दुश्मन के बारे में।

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक साल में कई-कई फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा यह बात अपने इंटरव्यूज में खुलकर कही है कि उन्होंने फिल्मों में काम करना चुना, क्योंकि इसमें कम वक्त देकर उन्हें अच्छा पैसा मिल जाया करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय कुमार ने एक बार पैसों की जरूरत पड़ने पर फिल्म में अपने मर चुके किरदार को निर्देशक से कहकर जिंदा करवा लिया था, ताकि उनका रोल बढ़ जाए और उन्हें ज्यादा पैसे मिल सकें। यह किस्सा उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था।

स्क्रिप्ट में नहीं था अक्षय का आगे रोल अक्षय कुमार ने बताया, "जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो इसमें मेरा रोल उसके बाद नहीं था। लेकिन किसी एक्टर ने उस किरदार के लिए डेट नहीं दिया।" क्योंकि अक्षय कुमार को पैसों की जरूरत थी और कोई एक्टर निर्देशक को उस किरदार के लिए डेट नहीं दे रहा था जिसको फिल्म में अक्षय कुमार की मौत के बाद लेकर कहानी आगे बढ़ानी थी। ऐसे में अक्षय कुमार ने सिचुएशन का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करने का फैसला किया, ताकि उनका और निर्देशक, दोनों का फायदा हो सके।

पैसों की वजह से आया यह आइडिया अक्षय कुमार ने बताया, "मुझे हर दिन के हिसाब से पैसा मिला करता था। मुझे एक फ्लैट खरीदना था और मुझे पैसों की जरूरत थी। जैसे ही मैं निर्देशक के पास गया और उनसे कहा कि सर मेरा काम खत्म हो गया है, लेकिन आप टेंशन में लग रहे हो। निर्देशक ने जब बताया कि क्या मामला है तो मैंने पूछा कि पाजी मैं आ जाऊं? तो निर्देशक ने बोला- ओए तू तो मर गया है। उसके 5 मिनट के बाद उन्होंने सोचा और मुझसे बोले- अक्षय बात सुन। तू वापस आ जा। तुझे मैं कोमा में कर देता हूं।"