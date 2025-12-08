Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडWhen Ajay Devgn got beaten on road by 50 men and he was alone
कपड़े फट गए.. मुंह सूजा और बह रहा था खून, जब सड़क पर बुरी तरह पिटे थे अजय देवगन

कपड़े फट गए.. मुंह सूजा और बह रहा था खून, जब सड़क पर बुरी तरह पिटे थे अजय देवगन

संक्षेप:

Ajay Devgn Anecdote: अजय देवगन की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके कपड़े फट चुके थे और शरीर से खून बह रहा था। पीटने वाले 50 थे और वो अकेले, लेकिन फिर उन्होंने इसका बदला लेने का फैसला किया।

Dec 08, 2025 11:30 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपने शुरुआती वक्त में काफी राउडी अंदाज में जिया करते थे। आए दिन उनके किसी ना किसी से झगड़े हो जाते थे और फिर गैंगवॉर जैसी सिचुएशन्स बन जाया करती थीं। इस सबमें कई बार अजय देवगन ने जहां दूसरे लड़कों को पीटा, तो कुछ मौके ऐसे भी रहे जब उनकी बुरी तरह पिटाई हुई थी। एक हालिया इंटरव्यू में अजय देवगन ने इस बारे में बताया कि मुंबई की सड़कों पर एक बार उनकी बुरी तरह पिटाई हुई थी। एक-दो नहीं टोटल 50 लड़कों ने उन्हें पीटा था और उनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपने ही अंदाज में उन सभी से बदला भी लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

50 लोगों ने मिलकर बुरी तरह पीटा

अजय देवगन ने बताया, "यह जो जगह है, आज मैं आपको बताता हूं कि इस जगह पर मुझे बहुत मार पड़ी है। एक बार मेरा यहां झगड़ा हो गया था। यहां कॉलोनी के नहीं बाहर के लोग थे, कुछ 4-5 लोगों के साथ मेरा झगड़ा हुआ था और उनको मैंने मारना शुरू किया। और फिर धीरे-धीरे करके 50 आ गए। मैं अकेला था। तो पहले तो मैं मार रहा था और फिर मुझे मार पड़ी। पूरा मुंह सूजा हुआ। जबड़ा फूल गया था। शर्ट फट गई थी।" अजय देवगन ने बताया कि वो किसी तरह इस सिचुएशन से निकले।

जब अजय देवगन ने लिया बदला

एक्टर ने बताया कि जब वो उस जगह से निकल गए तो उन्होंने जाकर अपने दोस्तों को उठाया और फिर वापस यहीं पर आ गए। अजय देवगन ने बताया कि उसके बाद फिर से झगड़ा हुआ और फिर हमने उन्हें पीटा। बता दें कि अजय देवगन एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे हैं और वो इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सितारों में गिने जाते हैं जो अपने स्टंट खुद करना पसंद करते हैं। अजय देवगन की बॉलीवुड के दबंग खान के साथ अच्छी दोस्ती है और अजय-सलमान की यारी कई बार दर्शकों को ऑफ स्क्रीन नजर भी आ चुकी है।

ये भी पढ़ें:फिल्म जिसमें धर्मेंद्र ने किया था विलेन का रोल, ब्लॉकबस्टर हिट रही थी फिल्म
ये भी पढ़ें:आने वाले हैं ये 7 दमदार रियलिटी शोज, टीवी और ओटीटी दोनों पर देख पाएंगे
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Ajay Devgn

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।