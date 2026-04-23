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एक्टर्स और डायरेक्टर्स जब फिल्म करते-करते एक-दूसरे से भिड़े, मूवी को हुआ खूब नुकसान; कुछ तो फिल्म ही छोड़ गए

Apr 23, 2026 05:16 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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आज आपको एक्टर्स और डायरेक्टर्स की उन अनबन के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से फिल्मों को काफी नुकसान हुआ। कुछ की तो सालों पहले हुई शूटिंग के बाद भी नहीं हुई रिलीज। 

एक्टर्स और डायरेक्टर्स जब फिल्म करते-करते एक-दूसरे से भिड़े, मूवी को हुआ खूब नुकसान; कुछ तो फिल्म ही छोड़ गए

एक फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत एक एक्टर की होती है, उससे कई ज्यादा डायरेक्टर की भी होती है। कई बार दोनों मिलकर फिल्म पर काम करते हैं तो कभी-कभी एक्टर और डायरेक्टर के बीच मूवी बनाते-बनाते इतने विवाद हो गए कि कुछ ने तो फिल्में ही करना छोड़ दिया उस डायरेक्टर के साथ तो कुछ की फिल्म ही हो गई बंद।

सलमान खान और संजय लीला भंसाली

सलमान खान और संजय लीला भंसाली

संजय लीला भंसाली को लेकर ऐसी खबर आई थी कि वह सलमान खान और आलिया भट्ट के साथ फिल्म लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। हालांकि कुछ समय पहले खबर आई कि क्रिएटिव डिफ्रेंस की वजह से सलमान और भंसाली के बीच कुछ अनबन हुई और अब सलमान इस फिल्म को नहीं कर रहे हैं। फिल्म के बंद होने तक की खबर भी आई थी। कहा गया था कि लोकेश के लिए भी सर्च जारी हो गई थी और इससे काफी नुकसान भी हुआ।

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कंगना रनौत और कृष

कंगना रनौत और कृष

फिल्ममेकर कृष, कंगना रनौत के साथ फिल्म मणिकर्णिका लेकर आ रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने आरोप लगाया कंगना पर कि वह काफी दखलअंदाजी करती हैं और उन्होंने अपना स्क्रीन स्पेस ज्यादा कर दूसरों का कम किया था। कंगना ने फिर खुद डायरेक्शन संभाला।

संदीप और दीपिका

दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा

दीपिका पादुकोण के साथ संदीप रेड्डी फिल्म स्पिरिट लेकर आ रहे थे। हालांकि फिर खबर आई कि दीपिका ने ज्यादा फीस की डिमांड की और 8 घंटे काम करने की मांग रखी तो उनके और संदीप के बीच अनबन हो गई। इसके बाद दीपिका फिल्म से बाहर हो गईं और इस पर काफी चर्चा हुई थी।

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कार्तिक आर्यन और करण जौहर

कार्तिक आर्यन और करण जौहर

करण जौहर पहले दोस्ताना 2 बनाने वाले थे कार्तिक आर्यन, जाह्नवी कपूर और लक्ष्य लालवाणी के साथ। हालांकि फिर किसी डिफ्रेंस की वजह से कार्तिक को फिल्म से बाहर कर दिया गया था। इस मामले के बाहर आने पर करण को काफी ट्रोल भी किया गया था। हालांकि इसके बाद दोनों ने दोबारा साथ काम किया फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी में काम किया था। अब दोनों की फिल्म नागजिला भी आने वाली है।

अमोल गुप्ता और आमिर खान

आमिर खान-अमोल गुप्ते

फिल्म तारे जमीन पर के दौरान आमिर खान और अमोल गुप्ते के बीच क्रिएटिव डिफ्रेंल हुए और इसके बाद दोनों ने फिर कभी एक-दूसरे के साथ काम नहीं किया है।

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विवेक ओबेरॉय और संजय गुप्ता

विवेक ओबरॉय और संजय गुप्ता

संजय गुप्ता और विवेक ओबेरॉय फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन फिर विवेक ने इसे करने से मना कर दिया और इसके बाद संजय और विवेक के बीच काफी अनबन गई थी और संजय ने फिर विवेक के साथ कभी काम ना करने का फैसला लिया।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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