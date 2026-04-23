जब सड़क पर भीख मांगती एक्ट्रेस को देख रो पड़े प्रेमनाथ, गुजारे के लिए खरीदकर दी टैक्सी
प्रेमनाथ को सिग्नल पर भीख मांगती एक महिला दिखी जिसे देखकर वह रो पड़े। उनके साथ में ओम प्रकाश थे,जब उन्होंने पूछा कि क्या वह उस औरत को जानते हैं? जवाब चौंकाने वाला था।
प्रेमनाथ मल्होत्रा जिन्हें हम सिर्फ प्रेमनाथ के नाम से जानते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक उम्दा कलाकार थे। करियर की शुरुआत हीरो के तौर पर हुई इसके बाद वह कई फिल्मों में विलन के रोल में दिखाई दिए। उन्हें इस दुनिया से जाए 34 साल हो चुके हैं। मूवीज में भले प्रेमनाथ गुस्से वाले विलन के तौर पर दिखाई देते हों, असल जिंदगी में वह बहुत नर्म दिल के इंसान थे। उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो लोगों को नहीं पता। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही दो घटनाओं पर चर्चा करेंगे।
मधुबाला से नहीं कर सके थे शादी
कर्ज फिल्म के सर जूडा प्रेमनाथ दरियादिल इंसान थे। उनका दिल तब टूट गया जब मधुबाला से प्यार होने के छह महीने बाद ही उनसे अलग होना पड़ा। वजह दोनों के धर्मों का अलग होना था। मधुबाला आगे बढ़ गईं। उन्हें दिलीप कुमार से इश्क हुआ। फिर उनका दिल टूटा फिर उन्होंने किशोर कुमार से शादी की थी। मधुबाला का निधन दिल की बीमारी की वजह से हो गया था। इसके बाद उनके पिता बीमार रहने लगे।
मधुबाला के बीमार पिता को दिए पैसे
बताया जाता है कि प्रेमनाथ मधुबाला के बीमार पिता अताउल्लाह खान से मिलने गए और चुपचाप उनके तकिये के नीचे 1 लाख रुपये का चेक रखकर आए थे। प्रेमनाथ का कहना था कि वह मधुबाला से शादी करना चाहते थे। अगर की होती तो वह अताउल्लाह खान के दामाद होते। ऐसा नहीं हो पाया तो भी वह एक दामाद की तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं।
जब भीख मांगती महिला को देख रो पड़े
प्रेमनाथ से जुड़ा एक और किस्सा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी ओमप्रकाश की जुबानी कई जगह रिपोर्ट किया जा चुका है। उन्होंने बताया था कि एक बार वह प्रेमनाथ के साथ कहीं जा रहे थे। सिग्नल पर एक महिला भीख मांगती मिली। प्रेमनाथ उसे देखकर रोने लगे। जब ओमप्रकाश ने पूछा कि क्या वह उस महिला को जानते हैं?
कुक्कू मोरे को दिलाई टैक्सी
इस पर प्रेमनाथ ने बताया कि वह कुक्कू मोरे थीं। कुक्कू मोरे 40 के दशक की बड़ी डांसर थीं। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। कुक्कू मोरे के आखिरी के दिन काफी मुश्किलों से भरे थे। वह बीमार थीं और कंगाल हो चुकी थीं। प्रेमनाथ ने उनसे पूछा कि कैसे मदद कर सकते हैं। कुक्कू मोरे ने जवाब दिया कि वह उन्हें टैक्सी दिला दें जिससे उनकी इनकम का साधन बन सके। प्रेमनाथ ने उनकी मदद की थी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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